Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, il compagno e futuro marito di Manuela Arcuri Manuela Arcuri sposerà Giovanni Di Gianfrancesco nel 2022 (dopo le nozze celebrate nel 2013 a Las Vegas). L’attrice, in una lunga intervista al settimanale Chi, ha raccontato come lui, imprenditore edile di 43 anni, è riuscito a conquistarla: “Non è assolutamente interessato alla mia popolarità. Ama Manuela, non la Arcuri”. Nel 2014 sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Mattia.

A cura di Elisabetta Murina

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sposano. Dopo il matrimonio celebrato a Las Vegas nel 2013, la coppia convolerà nuovamente a nozze in Italia nel 2022. L'attrice romana sogna una cerimonia da favola e di andare a "vivere in un castello", magari progettato proprio dal suo futuro marito, che di lavoro fa il costruttore. E tra le pagine del settimanale Chi, racconta come lui è riuscito a conquistarla e come è nata la loro storia d'amore. Insieme hanno avuto anche un figlio, Mattia, che ora ha 7 anni.

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, futuro marito di Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco è l'uomo che è riuscito a rubare il cuore di Manuela Arcuri. Ha 43 anni ed è nato a Monterotondo, in provincia di Roma. Lavora nel campo dell'edilizia ed è una persona piuttosto riservata, lontana dai riflettori. Non ha profili social e sul suo conto si hanno pochissime informazioni. Ed è proprio questa sua riservatezza, spiega l'attrice a Chi, ad averla conquistata: "Non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L'opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri".

Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco e il piccolo Mattia (Foto dal settimanale Chi)

La storia d'amore tra Manuela e Giovanni

Manuela e Giovanni si sono conosciuti nel 2010 "grazie a un nostro amico comune, che frequentava la mia stessa compagnia". Negli anni il loro rapporto è cresciuto, si è evoluto, ma l'intesa è rimasta la stessa dei primi tempi: "A volte siamo più amici che marito e moglie ed è bellissimo, è lì il segreto". E come spesso succede nelle coppie, hanno vissuto periodi bui in cui si sono perfino lasciati: "Siamo stati due anni senza sentirci, tanto che ognuno ha avuto le proprie storie". Nel 2013 si sono sposati a Las Vegas e nel 2014 sono diventati genitori per la prima volta di Mattia, che oggi ha 7 anni. Per Manuela, diventare madre non ha significato rinunciare alla sua immagine: "Oggi si può essere tranquillamente entrambe le cose, mamma e sex symbol". E sulle future nozze, l'attrice svela che "saranno nel 2022 su una spiaggia".