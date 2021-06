Ladyfag è il personaggio che nelle ultime ore ha scalato le classifiche delle ricerche su Google. L'artista e performer 44enne è la compagna di Skin, la cantante degli Skunk Anansie, 54 anni il prossimo 3 agosto. La coppia ha annunciato l'arrivo di un figlio sui loro canali social: "Babyfag in arrivo: presto saremo in tre". Ma chi è davvero Ladyfag? Scopriamo di più su questa eclettica artista.

Chi è Ladyfag: la regina della nightlife di New York

Ladyfag è il nome d'arte di Rayne Baron. Nata a Toronto, in Canada, all'epoca nota solo con il suo vero nome, gestiva un negozio di abbigliamento vintage e di oggetti di antiquariato. Proprio dal suo negozio ha iniziato un giro che l'ha portata ben presto a essere la principale animatrice culturale della scena cananadese. Sono molto note le sue feste al tempo, tanto che lo scrittore canadese R.M. Vaughan nel suo articolo "Generation V" parlava dei gay e delle lesbiche che dominavano la scena artistica della città affermando di lei che "dominava il palco". Trasferitasi a New York nel 2006 ha assunto il nome di Ladyfag.

La collaborazione con Maurizio Cattelan

A New York esplode definitivamente: produttrice di eventi, organizzatrice delle feste più trendy e cool della città, che fanno parlare tutto il mondo. Nella scena underground italiana conquista un posto d'onore perché è tra le produttrici della festa per il lancio di Toilet Paper, la rivista di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Durante la settimana della moda a Parigi organizza "Pacino", un party che è tra i più popolari. Collabora, inoltre, con la rivista Paper, Candy magazine e 25 magazine.

La storia d'amore con Skin

"Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente!". Così Skin aveva annunciato il matrimonio con Ladyfag lo scorso settembre: "Non vediamo l'ora che arrivi il grande giorno". Adesso, proprio Skin e Ladyfag sono in dolce attesa: è il primo figlio per la coppia. Ladyfag ha scritto: "Sei l'unica per me, ti amo tantissimo sempre e comunque". Skin è già stata sposata dal 2013 al 2015 con Christiana Wily, il loro matrimonio si è celebrato proprio in Italia. Da quattro anni, la cantante degli Skunk Anansie è legata all'artista newyorchese.