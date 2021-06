Skin, la storica leader degli Skunk Anansie, e la scrittrice e performer Lady Fag, saranno presto in tre. La giornalista è incinta e lo ha annunciato con una foto sulla sua pagina Instagram: "Coming Soon, and babyfags makes three!". Skin e la compagna stanno insieme da quattro anni. A settembre 2020, la cantante di You'll follow me down aveva annunciato il matrimonio.

La storia d'amore tra Skin e Ladyfag

"Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente!". Così Skin aveva annunciato il matrimonio con Ladyfag lo scorso settembre: "Non vediamo l'ora che arrivi il grande giorno". Adesso, proprio Skin e Ladyfag sono in dolce attesa: è il primo figlio per la coppia. Ladyfag ha scritto: "Sei l'unica per me, ti amo tantissimo sempre e comunque". Skin è già stata sposata dal 2013 al 2015 con Christiana Wily, il loro matrimonio si è celebrato proprio in Italia. Da quattro anni, la cantante degli Skung Anansie è legata all'artista newyorchese. È la prima figlia per entrambe. Sul suo profilo, Ladyfag, mostra il suo entusiasmo scrivendo: "Sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d'amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina".

Chi è Ladyfag

Rayne Baron, questo il vero nome di Ladyfag, è una scrittrice, artista, è un personaggio della nightlife ed è una produttrice di eventi. È nata a Toronto, dove gestiva un negozio di abbigliamento vintage. È stata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi per poi trasferirsi a New York, assumendo il nome di Ladyfag. È la principale organizzatrice di feste, è stata anche vicina alla fondazione di Toilet Paper, la rivista underground fondata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Collabora con la rivista Paper, Candy Magazine, 25 magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.