Chi è Luigi Manconi, l’uomo che sposerà Bianca Berlinguer dopo 25 anni di fidanzamento Bianca Berlinguer è pronta a convolare a nozze con il compagno con cui ha iniziato una storia d’amore nel 1996, Luigi Manconi. L’uomo è un affermato sociologo, giornalista e politico.

A cura di Gaia Martino

Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di CartaBianca, è pronta a convolare a nozze con il compagno al quale è legata dalla fine degli anni '90, Luigi Manconi. Dopo il matrimonio con Stefano Morroni, da cui ha divorziato nel 1995, l'ex direttrice del TG3 sembrava refrattaria a pronunciare un secondo sì e invece ci ha ripensato. Dopo oltre 20 anni insieme e dopo aver dato alla vita Giulia che oggi ha 23 anni, la coppia si sposerà a Roma. Classe 1948, il futuro sposo della Berlinguer è un professore di Sociologia a Milano ed alle spalle ha una carriera in politica.

Chi è Luigi Manconi, scrittore, giornalista ed ex Senatore

Luigi Manconi è nato a Sassari ma da tanti anni vive a Roma. Ha cominciato tra il '69 e il '75 come critico musicale, rendendosi memorabile per un attacco a Fabrizio De André. Nell'87 è diventato giornalista e nel '94, da indipendente, è entrato in politica, ricoprendo i ruoli di sottosegretario alla Giustizia nel Prodi II, senatore dei Verdi, poi del Pd. Nel 1995, fu il primo a presentare un disegno di legge sulle unioni civili e, nel 1996, sul testamento biologico. Il futuro marito di Bianca Berlinguer è stato il primo ad imporre all’attenzione pubblica il caso di Stefano Cucchi in qualità di direttore dell'Ufficio Anti discriminazioni Razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oggi è professore di Sociologia a Milano ed è papà di Davide, Giacomo e Giulia. I primi due figli sono nati da un precedente matrimonio, l'ultima arrivata è nata dall'amore con Bianca Berlinguer.

La malattia che gli ha fatto perdere la vista

Luigi Manconi è ipovedente, vive in una condizione di acutezza visiva molto limitata. Nel 2005, ha raccontato in un'intervista a La Repubblica, ha scoperto del glaucoma, sommato ad una forte miopia e un distacco della retina che in poco tempo si è peggiorato. La vista ha cominciato a svanire nel 2007 quando si è accorto di non riuscire più a leggere: la vicinanza ed il sostegno della sua compagna e futura moglie, Bianca Berlinguer, è sempre stato molto importante. Vivere con questa patologia – stando alle parole riportate da Il Corriere – è stata una prova importante per tutti.

Chi è Giulia Manconi, la figlia di Luigi e Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer con sua figlia Giulia e il loro cane, Macchia

Il primo incontro è avvenuto nel 1996 e da subito è stato amore: Luigi Manconi e Bianca Berlinguer stanno insieme da 25 anni e nel 1998 hanno dato alla luce Giulia, oggi 23enne. La giornalista si è detta fortunata in un'intervista con Caterina Balivo, a Vieni da Me, di essere diventata mamma quando lo desiderava:

Ho avuto Giulia a 37 anni. Lei da bambina ha avuto dei problemi, tutti risolvibili ma impegnativi come allergie. Sono stata ovviamente molto presente.

Lontana dalle luci dei riflettori, la giovane Manconi non vuole seguire le orme della mamma o del papà: "Non gliene importa nulla del lavoro che faccio io, credo che da questo punto di vista sia stata molto autonoma, indipendente" ha raccontato mamma Bianca.