in foto: Elodie e Marracash fidanzati dall’estate del 2019

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, voluta fortemente da Amadeus, la cantante Elodie è molto amata dal mondo del gossip sin dai tempi di Amici, a dispetto della sua discrezione sulla vita privata. La bella artista pugliese è felicemente fidanzata con Marracash, il rapper con cui forma una delle coppie più belle della musica italiana. "Si, è il mio compagno e lo stimo molto", aveva confermato Elodie per la prima volta a Domenica In, nel settembre 2019. I due mantengono un profilo basso, ma sui loro social appaiono talvolta romantiche foto di coppia che raccontano i loro viaggi. Insieme hanno trascorso vacanze esotiche a Zanzibar e in Oman. Nonostante siano felicemente fidanzati i due hanno deciso di non convivere, fatta eccezione per l'esperienza del lockdown, dopo la quale hanno ripreso possesso delle rispettive abitazioni innescando il gossip di una presunta crisi: "Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi e anche lui" ha dichiarato in un'intervista la cantante.

Chi è Marracash, il fidanzato di Elodie

Al secolo Fabio Bartolo Rizzo, Marracash è nato in Sicilia ma è cresciuto a Milano (nel quartiere della Barona) ed è attivo sulla scena rap dal 2005, mentre l'album d'esordio, "Marracash", risale al 2008. Nel 2013 ha fondato insieme al produttore Shablo l'etichetta discografica indipendente Roccia Music. Ha ammesso lui stesso, nei suoi brani, di essere affetto da una forma non grave di disturbo bipolare. Ha pubblicato anche i dischi "Fino a qui tutto bene", "King del rap", "Status", "Santeria" (con Gué Pequeno) e "Persona".

La storia d'amore nata da una collaborazione musicale

L'amore con Elodie Di Patrizi è nato grazie a un sodalizio artistico. Il 12 giugno 2019 i due hanno pubblicato un singolo realizzato insieme, dal titolo "Margarita". Curioso che i due cantino in quel brano la fine di una love story. Il pezzo è stato prodotto da Takagi e Ketra. In un‘intervista rilasciata a Fanpage.it, Elodie ha raccontato il loro primo incontro:

Avevo già saputo da lui che Marracash aveva accettato il feat e non ci credevo. Qualche giorno dopo una mia amica, che è anche una musicista, mi dice: ‘Sto andando a casa di una mia amica, c'è anche Marracash, che è un mio amico, ti va di venire?'. Inizialmente ho detto che non sapevo, non mi era manco simpatico, così, a pelle, senza motivo, poi dovevamo lavorare assieme, mi vergognavo. Insomma, per me era lavoro, già mi sembrava una botta di culo infinita che avesse accettato, non sapevo se saremmo andati d'accordo. Alla fine, comunque, mi ha convinto, sono andata e in effetti era molto simpatico, ma ho evitato completamente il discorso del pezzo, perché non mi sembrava molto elegante. Il senso del messaggio era proprio che era una persona molto carina, poi, vabbè, hai visto come è andata…

La convivenza con Marracash durante il lockdown

La storia tra Elodie e Marracash, però, è stata travolta dal gossip di una presunta crisi, quando la cantante dopo un periodo di convivenza è ritornata nella sua casa di Milano. In un'intervista rilasciata al Messaggero, l'interprete ha così messo in chiaro la situazione: "A casa di Fabio (Marracash) abbiamo sperimentato per la prima volta la convivenza. Però non viviamo insieme: sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. Ed è lo stesso anche per lui. Lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie. Cerco solidità, ma non per forza una famiglia". Insomma, nessuna crisi all'orizzonte, ma semplicemente un modo per assecondare le esigenze di entrambi che, come ogni coppia, non sono esenti da eventuali litigi, come ha dichiarato Elodie in un'intervista al Fatto Quotidiano, in cui ha ammesso: "Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata."

Elodie è l'ex fidanzata di Lele

Nel passato di Elodie c'è un'importante relazione con Lele Esposito, conosciuto nel talent di Maria De Filippi. La liason è nata proprio nella scuola di Amici 2016, dove la Di Patrizi si è classificata seconda e Lele quarto. I due hanno condiviso il palco di Sanremo nel 2017, dove lei ha partecipato tra i Big e lui tra le Nuove Proposte. Dopo alcuni tira e molla, i due si sono lasciati definitivamente nel 2017.