Chi è Paride Mazzotta, politico e nuovo fidanzato di Paola Caruso Paola Caruso condivide sui social alcuni scatti che la ritraggono durante una romantica vacanza alle Malvide con il suo nuovo fidanzato: Paride Mazzotta. Classe 1989, è un politico pugliese di Forza Italia.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Caruso ha un nuovo fidanzato: Paride Mazzotta. Con la sua nuova fiamma, la showgirl calabrese sta trascorrendo una romantica vacanza alle Maldive, all'insegna del relax e di tramonti mozzafiato, come si può vedere dagli scatti che condivide sul suo profilo Instagram.

Chi è Paride Mazzotta

Paride Mazzotta (Foto via Facebook, Paride Mazzotta)

La lussuosa e romantica vacanza alle Maldive è la prima volta in cui la nuova coppia si mostra sui social. Nato a San Cesario di Lecce, classe 1989, Paride Mazzotta è un politico appartenente al gruppo di Forza Italia. Dopo una laurea in Giurisprudenza all'Università del Salento, ha iniziato il suo percorso in politica, dove ora ricopre diversi incarichi nel partito. È stato consigliere regionale per un anno, fino a settembre 2021, come ha scritto sul suo profilo Facebook. È presente anche su Instagram, dove conta poco più di 8mila follower, ma il suo account è privato.

La vacanza alle Maldive della nuova coppia

Paola Caruso ha deciso di far conoscere ai follower il suo nuovo fidanzato attraverso scatti decisamente romantici. I due stanno trascorrendo una vacanza in un resort delle Malvide, per concedersi un pò di relax lontano dal caos della città. La coppia, nelle foto pubblicate su Instagram, sta cenando in riva al mare e al lume di candela, con un romantico cuore disegnato sulla sabbia a fare da cornice, rendendo tutta l'atmosfera ancor più magica. Da qualche tempo, Paola è lontana dalla televisione e, lasciati i panni di showgirl e di "Bonas" di Avanti un altro, sembra dedicarsi completamente al suo bambino, Michele, avuto dall'ex fidanzato Francesco Caserta, con cui non è in buoni rapporti. Il passato sentimentale della showgirl è turbolento e conta diversi flirt, tra cui quello con il figlio di Paolo Bonolis, Andrea Casalino, Daniele Interrante e Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island.