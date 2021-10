Chi è Rosmy, la cantante per cui Marracash ha lasciato Elodie Si chiama Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, è una cantautrice che gravita da tempo nell’orbita nazionale, sfiorando più volte anche Sanremo. È lei la donna per cui Marracash avrebbe deciso di lasciare Elodie. Le due cantanti si sono anche incrociate al Festival di Mestre e Jesolo nel 2019.

Si chiama Rosmy, nome d'arte di Rosamaria Tempone, è una cantautrice che gravita da tempo nell'orbita nazionale, sfiorando più volte anche Sanremo. Ma, soprattutto, in questo momento è la principale indiziata a essere la donna per cui Marracash ha lasciato Elodie. Dagospia ha anticipato la notizia – che non è stata ancora smentita – mentre Elodie si è fatta pizzicare dai paparazzi in compagnia di un modello di Armani, il cui nome è Davide Rossi. Ma conosciamo più da vicino la presunta nuova fiamma di Marracash, la lucana Rosmy.

Rosmy è l'erede dei Trichitella

Rosmy – classe 1986 – è l'ultima erede dei Trichitella, famiglia di musici e girovachi di arpa e violino che hanno portato in tutto il mondo la tradizione dell'arpa "viggianese". Si legge dalla sua biografia, la sua voce è stata protagonista in vari spettacoli teatrali, nei più importanti Festival Italiani con Moni Ovadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e Rodolfo Maltese del Banco del Muto Soccorso. Nel 2016 ha vinto il Premio Mia Martini "Nuove Proposte per l'Europa 2016" e il premio miglior brano radiofonico. Ha vinto anche il prestigioso Premio Lunezia 2018 con il singolo "Inutilmente".

Quando Rosmy ed Elodie si sono incrociate

Rosmy ed Elodie si sono anche incrociate al Festival Show di Jesolo e Mestre. Erano nello stesso cast in un concerto da 60 mila presenze. È stata ospite del programma di RAI I “Sottovoce” e “Cinematografo” di e con Gigi Marzullo. Rosmy è stata anche attrice nel film "Donne Lucane" di Nevio Casadio e ha partecipato come attrice nel video musicale “Parole in circolo” di Marco Mengoni. Il suo ultimo video è "Controregola" e nel video c'è Javier Rojas, che è stato vincitore categoria danza Amici di Maria De Filippi 2019.

Della relazione tra Rosmy e Marracash "ne parla già tutta Milano", ha scritto Dagospia, ma al momento non c'è ancora stato il primo scatto che li ha immortalati assieme.