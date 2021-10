Elodie e Marracash si sono lasciati, il gossip inchioda il cantante con un’altra donna Negli ultimi tempi, a confermare l’ipotesi rottura, un servizio del settimanale Chi che inchioda Elodie a Milano con un altro uomo, che non è Marracash. A dare una nuova versione della rottura, sempre ipotetica si intente, è Dagospia che da un lato ha confermato la presenza di un terzo incomodo tra la coppia, dall’altro ha ribaltato la questione: sarebbe Marra ad aver messo di mezzo un’altra donna, con la quale il flirt procederebbe già da tempo.

Si fanno sempre più insistenti sull'ipotetica rottura tra Elodie e Marracash. Il gossip racconta ormai da mesi che la coppia amatissima dal mondo della musica e non solo avrebbe ormai preso strade separate. Negli ultimi tempi, a confermare l'ipotesi, un servizio del settimanale Chi che inchioda con tanto di foto a testimonianza la cantante romana in giro per Milano con un altro uomo, che non è Marracash. A dare una nuova versione della rottura, sempre ipotetica si intente è Dagospia che da un lato ha confermato la presenza di un terzo incomodo tra la coppia, dall'altro ha ribaltato la questione.

Chi sarebbe il nuovo flirt di Marracash

Secondo il sito diretto da Roberto d'Agostino infatti a mettere di mezzo una terza persona non sarebbe stata Elodie ma lo stesso Marracash, che avrebbe già rimpiazzato la bella cantante romana con un'altra donna, Rosmy, una dark lady attrice di teatro ed erede dei Trinchitella, famiglia di musicista di arpa e violino. "Ne parla già tutta Milano", scrive Dagospia, nonostante da parte della coppia al momento non ci sia stata alcuna conferma né smentita. Nel frattempo però, anche Elodie potrebbe essere andata oltre alla storia con Marra, insieme al presunto nuovo flirt con il quale è stata pizzicata a Milano.

Chi è l'uomo con cui è stata pizzicata Elodie

Il ragazzo in questione è Davide Rossi, modello di Armani che l'ha scortata durante il rientro a casa nel weekend. paparazzi hanno beccato Elodie e il modello nel pomeriggio di domenica 10 ottobre dove lui la segue per entrate in casa e porta con sé uno zaino, la stessa sera sono stati visti uscire insieme da un locale dove avevano cenato con amici, tra cui anche Mahmood. Di recente, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Elodie aveva parlato della sua relazione con Marracash, definendola "stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue". Il che non sembrava essere un limite: "Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi".