Emma Marrone dedica gli ultimi giorni dell'anno alle domande dei fan nelle stories di Instagram. La cantante salentina, che reclama a gran voce la normalità del Capodanno, rimpiangendo i tempi in cui ci si chiedeva morbosamente cosa si facesse per il Veglione, ha risposto anche a chi le chiedeva il nome di un papabile marito. La foto di Harry Styles vestito da ballerina di danza classica ha mandato i fan in visibilio.

in foto: La foto condivisa da Emma Marrone

Tra l'altro, la foto in questione altro non è che un'immagine condivisa dall'ex One Direction nel novembre del 2019, quando fu ospite del Saturday Night Live. Emma Marrone ha scelto proprio questa istantanea forse per la sua natura fortemente ironica, comunicando ai fan la scelta di un uomo appassionato di musica e dotato di spiccato senso dell'umorismo.

Emma risponde su maternità e gravidanza

Sono anni che la cantante non si mostra in pubblico con un nuovo compagno, dopo le relazioni chiacchieratissime con Stefano De Marino e Marco Bocci. Di recente, poi, ha anche risposto in merito a un'ipotetica gravidanza, precisando di non sentirsi pronta a diventare madre in questo momento e di essere aperta al congelamento degli ovuli ove necessario:

Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli.

Alla base, stando alle sue parole, la mancanza di un compagno ‘alla sua altezza': "Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E' brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza (ride)”.