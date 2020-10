‘Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina‘. Il settimanale Oggi lo dà per certo, anche se l'imprenditrice digitale non ha ancora confermato il sesso del secondo bebè in arrivo. Nel numero in uscita giovedì 8 settembre, il settimanale anticipa che sarà una femminuccia e che quindi il primogenito Leone avrà una sorellina di tre anni più piccola. Sui social i follower più attenti hanno notato alcuni indizi che farebbero pensare ad un fiocco rosa. Ma con una Instagram story, Chiara sembra smentire quando scrive: "Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi (come sempre)?".

Quando nasce il secondo figlio di Chiara Ferragni

Lo scorso 9 settembre, Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in intimo che mette in bella vista il pancino da mamma bis. In didascalia, l'imprenditrice conferma di essere all'11esima settimana di gravidanza. Che sia un altro maschio o una femminuccia, quel che è certo è che il secondo bebè di casa Ferragni nascerà a marzo del 2021, nello stesso mese di Leone, nato il 19 marzo 2018, a West Hollywood, nella contea di Los Angeles. I genitori non hanno ancora rivelato se, anche questa volta, faranno nascere il bebè in territorio statunitense e gli daranno quindi la doppia cittadinanza, o se Chiara Ferragni partorirà in Italia.

L'annuncio a sorpresa della gravidanza

Il segreto della gravidanza di Chiara Ferragni è durato appena tre mesi, poi la coppia più famosa dei social ha deciso di uscire allo scoperto. Fedez e la Ferragni sapevano del bebè in arrivo dallo scorso luglio. Quando hanno fatto il test di gravidanza infatti, la famiglia si trovava in vacanza in Sardegna. Il tutto, naturalmente, è stato documentato con un video, svelato ai fan solo a settembre. Esilarante il momento in cui i due hanno annunciato la bella notizia alla famiglia di Chiara, nel rigoroso stile dell'influencer: "Quando abbiamo dato la notizia alla mia famiglia durante le vacanze in Sardegna, gli abbiamo detto di fare un video su Tik Tok insieme – ha scritto la Ferragni su Instagram, raccontando quello che poi effettivamente si vede nel video – nel quale avrebbero dovuto seguire le nostre mosse, ma dopo il countdown gli abbiamo dato l'annuncio a sorpresa".