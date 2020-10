Dopo l'annuncio della gravidanza Chiara Ferragni ha cominciato a poter postare senza alcun problema immagini della pancia che cresce e anche foto di come cresce il bambino o la bambina. L'influencer, una delle donne italiane più famose al mondo (sicuramente la più seguita sui social) ha annunciato, assieme al marito e cantante Fedez di essere nuovamente in attesa. La notizia, che Fanpage.it aveva potuto dare in anteprima, è diventata tale per la notorietà dei due genitori e adesso sarà un continuo seguire l'evoluzione di questa nuova nascita. L'annuncio della gravidanza ai fa, poi il video di quello ai familiari, la scoperta con l'immagine del test di gravidanza e adesso il bambino come avocado.

Il bambino grande come un avocado

Sì, Chiara Ferragni, infatti, ha postato l'immagine computerizzata di un neonato paragonato, per grandezza, a un avocado. Probabilmente l'immagine non è altro che il risultato di una delle applicazioni con cui l'imprenditrice sta seguendo la crescita del/la bambino/a, come avvenne anche durante la gravidanza che portò alla nascita di Leone. Un'app che usa frutta e ortaggi per far vedere con chiarezza quali sono le dimensioni del futuro nascituro. In questa immagine tocca a un avocado essere preso come riferimento per le dimensioni: "Più o meno 10 cm in lunghezza e poco più di 100 grammi di peso, il suo bambino è delle dimensioni di un avocado" si legge nello screenshot che Chiara Ferragni ha postato in una delle sue storie su Instagram. Sono due le app che lei stessa ha mostrato al pubblico e che ha installato sul suo cellulare per monitorare la gravidanza: Sprout Pregnancy e Ovia Pregnancy.

Quando Chiara Ferragni ha scoperto di essere incinta

L'imprenditrice ha anche cominciato a mostrare come la pancia pian piano stia crescendo e l'ultima foto, infatti, la mostra di profilo allo specchio. È una foto di qualche settimana fa, quando Ferragni era all'11a settimana di gravidanza, come spiega nella descrizione: "Una delle prime foto del pancione: 9 settembre, la mia undicesima settimana" scrive l'influencer. Pochi giorni fa lei e Fedez avevano postato il video del momento in cui hanno scoperto, grazie al test, che Chiara Ferragni era incinta. nel video si vede Fedez mostrare il test alla moglie che scoppia a piangere, girarlo verso di sé (e la videocamera) e leggere che era incinta di 1-2 settimane.