Tempo di recuperare le energie dopo il parto che Chiara Ferragni è tornata sui social, ma solo per pubblicare le prime foto su Instagram della piccola Vittoria Lucia Ferragni. È nata da solo un giorno ma è già bellissima, come fanno notare i suoi follower che ora non attendono altro che il primo incontro con il fratellino Leone. Per la figlia dell'imprenditrice è una sorta di consacrazione al mondo di Instagram, così com'è stato con Leone, immortalato dagli scatti social già dai primi giorni di vita. All'indomani del parto, l'influencer si concede una colazione con caffè e cornetto, in una tenera foto di famiglia con Fedez e la baby girl attaccata al seno: "Colazione per tre".

Le lacrime di Chiara Ferragni e Fedez insieme a Vittoria

Chiara Ferragni placa la brama dei suoi follower e decide di pubblicare le prime immagini di Vittoria postando uno "slide show" di famiglia che immortala i momenti di forte emozione subito dopo il parto. Una bimba alla quale impareremo molto presto ad affezionarci, se ancora non lo si è fatto, e che vedremo crescere dalla prima pappa, alle sue prime parole e probabilmente ai primi passi che muoverà nella sua nuova casa, visto che i Ferragnez avrebbero già in mente di trasferirsi in un super attico in costruzione a CityLife.

Leone aspetta Vittoria a casa "con amore"

Mentre Chiara Ferragni recupera le forze dopo il parto, a casa c'è il piccolo Leone che attende con ansia di incontrare la sorellina. Il bimbo, che ha da poco compiuto tre anni, è rimasto a casa con i nonni che lo hanno ripreso mentre mandava un tenerissimo messaggio a mamma, papà e sorellina ancora in ospedale: "Mamma papà vi aspetto, ciao sorellina ti aspetto con amore". Immagini che fanno il paio con le lacrime di Fedez con in braccio la piccola Vittoria. Mentre la culla, il rapper non riesce a trattenere le lacrime dall'emozione: "Amore se fai così piango anch'io!", commenta l'influencer dal letto di ospedale.