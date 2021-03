in foto: Fedez piange con Vittoria in braccio, Leone le dà il benvenuto

Fedez piange con la neonata Vittoria Lucia Ferragni in braccio mentre sua moglie Chiara Ferragni lo riprende dal letto di ospedale con il solito smartphone d'ordinanza per caricarlo in una story su Instagram: "Basta amore, se fai così piango anche io", gli sussurra. La famiglia è al settimo cielo, incluso il primogenito Leone, che da casa manda un messaggio ai genitori in ospedale: "Mamma papà vi aspetto, ciao sorellina ti aspetto con amore" dice abbassando gli occhi per non guardare in camera.

Fedez oggi avrebbe dovuto essere altrove

La famiglia Ferragnez è al settimo cielo, grande gioia per la nascita di Baby V nel giorno in cui Fedez avrebbe dovuto presenziare alla conferenza stampa di LOL – Chi ride è fuori, il nuovo show di comici targato Amazon Prime che lo vede protagonista alla conduzione insieme a Mara Maionchi. Un passo indietro a poche ore dall'incontro con la stampa per ‘motivi personali' che a distanza di poche ore si sono tradotti in una delle notizie dello spettacolo più attese degli ultimi mesi. Per fortuna a Sanremo 2021 è andato tutto liscio e il cantante è riuscito a strappare un secondo posto al festival con il brano Chiamami per nome, insieme a Francesca Michielin, senza dover correre a casa a Milano per imprevisti legati al parto di sua moglie Chiara Ferragni.

Gli auguri di Valentina Ferragni e il fidanzato Luca

Anche Valentina sorella di Chiara Ferragni ha voluto dare il suo speciale benvenuto alla nipote Vittoria e lo ha fatto in compagnia del suo fidanzato Luca Vezil. La coppia a colazione ha caricato varie storie su Instagram, nelle quali ha raccontato la notte agitata appena trascorsa, nell'attesa di poter dare finalmente un abbraccio a distanza alla piccola Vitto. Il fidanzato Luca invece ha affidato alla foto Instagram scelta da tutta la grande famiglia Ferragnez per accoglierla: "Ti sei fatta aspettare come le vere principesse, è bastato uno sguardo per capire che tu sei già una vera principessa. Benvenuta piccola Vittoria, ti amiamo già da impazzire".