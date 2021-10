Chiara Ferragni in ospedale con la piccola Vittoria: “Aveva la febbre molto alta” Chiara Ferragni e la piccola Vittoria hanno trascorso l’intera mattinata in ospedale, come racconta l’influencer attraverso un post e alcune storie pubblicate su Instagram. La bambina aveva già qualche linea di febbre durante la notte che, però, si è alzata anche questa mattina, convincendo la Ferragni a portare sua figlia al pronto soccorso per compiere degli accertamenti.

A cura di Ilaria Costabile

Una giornata a dir poco impegnativa per Chiara Ferragni che, infatti, si è dovuta recare al pronto soccorso con la piccola Vittoria che durante la notte lamentava alcuni sintomi: tosse, difficoltà ad addormentarsi e una leggera disidratazione, ragion per cui alle prime ore del mattino hanno deciso di portare la piccola da un medico che potesse stabilire quale fosse il problema.

Il racconto di Chiara Ferragni

L'influencer una volta ritornata a casa ha spiegato come avesse trascorso quelle ore. Ha così raccontato ai suoi follower che la piccola è stata visitata da un medico e dopo circa dieci ore, nelle quali Vittoria è stata sottoposta ad una serie di esami che potessero dare delle informazioni più precise in merito ai sintomi che manifestava dalla notte precedente, mamma e figlia sono tornate a casa come annuncia in un post pubblicato su Instagram: "Siamo tornati dall'ospedale: Vitto si sentiva peggio questa mattina con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po' disidratata così siamo andati al pronto soccorso. Ora dopo 10 ore lì e aver fatto tutti gli esami siamo tornati a casa e si sente meglio". Da quanto emerso nelle storie pubblicate la sera precedente la piccola aveva già qualche linea di febbre e, nonostante un prima irrequietezza, si era addormentata tra le braccia del papà.

I primi sette mesi di Vittoria Lucia Ferragni

La piccola Vittoria Lucia Ferragni al suo settimo mese di vita, è già diventata una piccola star. Come era accaduto per il fratello maggiore, Leone, anche lei è al centro del racconto quotidiano della famiglia, tra le storie pubblicate da Fedez e quelle condivise dalla sua mamma, tra le influencer e imprenditrici digitali più conosciute al mondo. La bambina è data lo scorso marzo e, in poco tempo, è diventata protagonista di siparietti simpatici insieme all'ometto di casa che, infatti, ha accolto con una iniziale diffidenza la nuova arrivata.