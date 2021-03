Chiara Ferragni e la piccola Vittoria stanno tornando a casa. Poco più di 24 ore trascorse nella clinica Mangiagalli di Milano insieme al papà Fedez ed è già tempo di riunire la famiglia, al completo. A casa, ad aspettare genitori e sorellina, c'è il piccolo Leone, il primogenito della coppia, che in questi giorni ha conosciuto Vittoria solo tramite videochiamata. "Oggi si torna a casa", scrive Chiara sotto alla foto, già vestita truccata e pronta a lasciare l'ospedale con la piccola baby girl.

L'incontro tra Leone e la sorellina Vittoria

C'è grande attesa, tra i follower di Chiara Ferragni, che non vedono l'ora di partecipare al momento in cui Leone incontrerà per la prima volta di persona la sorellina Vittoria. In tanti si aspettano che il loro sarà un incontro tenerissimo, considerando che il piccolo Leo è da sempre un bimbo molto affettuoso. Ma c'è anche chi non può fare a meno di pensare che il fratello maggiore vivrà qualche episodio di gelosia. Nel frattempo Leone ha mandato ai genitori in ospedale i suoi teneri auguri promettendo di aspettare mamma, papà e sorellina a casa "con tanto amore".

Le prime foto di Vittoria Lucia Ferragni in ospedale

Se in un primo momento Chiara Ferragni e Fedez si sono fatti attendere, all'indomani della nascita della piccola Vittoria, i genitori si sono sbizzarriti a scattarle foto e video. La prima nanna in braccio al papà, che già le sussurra le sue canzoni emozionandosi ogni volta, il primo allattamento, i primi dress code. Vittoria Lucia Ferragni è nata da soli due giorni ed è già bellissima. Così come è stato con il primo figlio Leone, per l'influencer quella di Vittoria è stata una sorta di consacrazione al mondo di Instagram, che tra l'altro ha riscosso un successo stratosferico. La prima foto di Vittoria pubblicata da Chiara Ferragni sul suo profilo, ha raggiunto 1 milione di likes in 20 minuti, segnando un vero e proprio record mondiale.