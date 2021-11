Chiara Ferragni mostra il suo albero a oltre un mese dal Natale Il Natale a casa Ferragni-Fedez è arrivato con oltre un mese di anticipo. L’imprenditrice, infatti, ha mostrato il suo nuovo albero.

A cura di Redazione Spettacolo

Il Natale a casa Ferragni-Fedez è arrivato con oltre un mese di anticipo. L'imprenditrice, infatti, ha postato sui suoi social un video in cui si vede un albero già addobbato per le feste. Una scelta che arriva a oltre un mese di distanza dal 25 dicembre, distanza che non sembra preoccupare Ferragni, che anzi scrive che "Christmas is coming" (Il Natale sta arrivando) e lo fa con un grande classico musicale delle feste natalizie. A fare da colonna sonora a una Ferragni che porta i suoi fan a vedere l'albero non poteva che essere "All I want for Christmas is you", la hit natalizia di Mariah Carey che sta già cominciando a scalare di nuovo le classifiche di vendita e streaming e probabilmente avrà una spinta ulteriore dopo questo video di Ferragni.

Nel video si vede solo Chiara Ferragni che porta i suoi fan e le sue fan dietro una porta addobbata a festa con palloncini e palle di Natale, avvicinandosi a quest'albero e mostrando come cambia l'illuminazione ogni volta che batte le mani – sempre con la voce di Mariah Carey a fare da colonna sonora – e ballando sulle note della canzone e del hand-clapping. Migliaia di commenti e like, compreso quello di sua sorella Valentina che ha commentato "Meraviglioso".

Proprio la sorella di Chiara Ferragni aveva annunciato un'operazione al viso, spiegando che aveva "tolto la ‘cosa' che ho sulla fronte da un anno più o meno. È iniziato come un brufolo sotto pelle ma nel corso dell'anno è cambiato in peggio. Ha iniziato ad ulcerarsi e stava peggiorando". Insomma, il Natale nelle case Ferragni può arrivare senza che nessuno si faccia trovare impreparato. Nei prossimi giorni vediamo cosa succederà e cosa ne penseranno Leone e soprattutto Vittoria, che quest'anno festeggia il primo Natale con mamma Chiara e papà Federico (e col fratellino).