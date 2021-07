Chiara Nasti prende una pausa dai social: “Ho bisogno di ritrovarmi”

Chiara Nasti ha deciso di prendersi una pausa dai social. Lo ha annunciato lei stessa con un post pubblicato su Instagram in cui spiega le motivazioni della sua scelta: “In questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho messo davanti gli altri, perdendo me stessa, ho bisogno di ritrovarmi, scrive l’influencer napoletana congedandosi dai suoi fan.

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più famose e seguite sui social, con quasi due milioni di follower la blogger campana è riuscita a costruirsi un seguito che da anni la supporta e sostiene i suoi progetti. Eppure, dopo tanto tempo passato a lavorare sulla sua immagine, investendo nel mondo della moda e del beauty, la 23enne ha deciso di staccare un po' la spina da questo mondo, concedendosi del tempo per pensare unicamente a se stessa e al suo benessere.

L'annuncio è avvenuto tramite social, dove Chiara Nasti ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha dichiarato le motivazioni che l'hanno portata prendere una decisione così inaspettata e a tratti drastica. Essere un personaggio in vista porta con sé aspetti positivi, ma anche negativi. Il giudizio altrui, la necessità di dover sottostare alle esigenze di un lavoro in cui non esistono orari, sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto la fashion blogger a prendere questa decisione, che comunica ai suoi seguaci con queste parole:

Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a "Chiara". Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia. In questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia…tralasciando un po' me…sempre di più. Ad oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro ho capito di aver perso un po' me stessa col mio modo di fare essendo una persona super sensibile e certe cose non sono riuscite a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni essendo sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontano da internet. Vi voglio bene. Chiara