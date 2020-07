Chiara Nasti si è innamorata e lo conferma via Instagram. Ad averle fatto battere il cuore è un calciatore, tale Niklas Dorsch, centrocampista dell'Heidenheim. L’indiscrezione che già circolava da qualche giorno ha trovato piena conferma in una delle Instagram Stories postate da Chiara. “Amore mio” scrive la Nasti nella didascalia dell’immagine, quasi un chiarimento ulteriore che conferma che proprio Dorsch è il suo nuovo compagno, il primo ufficiale dal momento in cui è finita la relazione con Ugo Abbamonte.

Le vacanze di Chiara Nasti a Mykonos

Come Belén Rodriguez, volata a Ibiza qualche giorno fa, anche Chiara ha scelto di fare all’estero una parte delle sue vacanze. Ha scelto la Grecia, precisamente Mykonos, alla volta della quale è partita insieme al suo bel calciatore. Con lei c’è la sua “crew”, gruppo di lavoro inseparabile.

Chi è Niklas Dorsch

Niklas Dorsch ha 22 anni ed è nato a Lichtenfels, in Germania. È stato considerato a lungo come uno dei migliori talenti della sua generazione. A differenza della nuova fidanzata, popolarissima in Italia, la sua fama non ha raggiunto il nostro suolo. Ma la storia con la fidanzata famosa lo renderà presto noto anche in Italia. Non risulta avere avuto altri brevi flirt con personaggi popolari. A Chiara, invece era stato attribuito un flirt con un altro calciatore, Nicolò Zaniolo. Ma i due non sarebbero mai stati insieme. Quella per i calciatori è una “passione di famiglia” per le sorelle Nasti. Anche Angela, sorella di Chiara ed ex tronista di Uomini e Donne, è legata a un campione: si tratta di Kevin Bonifazi con il quale sta insieme dall’estate del 2019. La loro storia d’amore cominciò poche settimane dopo la sua scelta alla corte di Maria De Filippi, quando la storia con Alessio Campoli si era appena conclusa. La velocità degli eventi le costò diverse critiche alle quali, però, Angela non ha mai prestato ascolto.