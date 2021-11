Chiara Nasti scartata dopo i provini al GF Vip, del reality aveva detto: “Roba da sfigati” Pochi giorni fa Chiara Nadti aveva trattato con snobismo l’ipotesi di fare il GF Vip. In queste ore, però, sono state pubblicate le foto del suo provino.

Nelle prossime ore e nelle prossime settimane il GF Vip andrà arricchendosi di nuovi concorrenti. Il reality proseguirà infatti fino al prossimo aprile e avrà bisogno di una nuova infarinatura di concorrenti. Tra questi ci saranno sicuramente Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, ma nelle ultime ore è emersa una vicenda decisamente insolita, che riguarda Chiara Nasti. Secondo quanto riporta Dagospia, l'influencer sarebbe stata scartata dal cast del programma, per poi scagliarsi contro il Grande Fratello Vip con un certo snobbismo verso i partecipanti.

Chiara Nasti: "GF Vip roba da sfigati"

Giorni fa infatti un fan le ha chiesto, nel box domande delle storie instagram se le sarebbe interessato fare il Gf Vip. Non senza una certa altezzosità, la risposta dell'influencer era stata immediata e decisa: "Se diventerò una concorrente? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfi**ti, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque".

Le foto del suo provino al GF Vip rese pubbliche

Tuttavia, proprio nelle ultime ore Dagospia ha pubblicato delle foto che dimostrano come Chiara Nasti avrebbe preso parte ai provini del reality condotto da Alfonso Signorini, evidentemente scartata.

Chiara Nasti vittima di attacchi di panico la scorsa estate

L'influencer ha trascorso un periodo di difficoltà la scorsa estate, quando aveva lasciato i social per un breve periodo a causa di forti attacchi di panico. Proprio lei aveva spiegato di avere vissuto dei giorni molto difficili e ha chiarito perché si è presa una pausa dai social. A causa del forte stress, faceva fatica a stare in mezzo alla gente per via di attacchi d'ansia e di panico. Così, ha deciso di chiedere aiuto e pian piano si sta riprendendo: