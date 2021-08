Chiara Nasti torna sui social: “Sono stata male. Ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare” Chiara Nasti è tornata sui social. Lo scorso mese, l’influencer napoletana ha espresso l’intenzione di prendersi una pausa da Instagram. In una serie di Stories pubblicate in queste ore, ha spiegato i motivi di questa scelta. Chiara Nasti ha dichiarato di avere vissuto un periodo di forte stress con attacchi di ansia e di panico.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Nasti è tornata sui social. L'assenza dell'influencer da Instagram è durata poco meno di un mese. In queste ore, ha voluto spiegare i motivi che l'hanno spinta a prendere una pausa. Nasti sostiene di avere avuto attacchi di ansia e panico. A differenza di Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di vedere uno psicologo una volta a settimana, la ventitreenne ha preferito rivolgersi a un mental coach.

Chiara Nasti ha sofferto di ansia e attacchi di panico

Chiara Nasti, in una serie di Instagram Stories, ha spiegato di avere vissuto dei giorni molto difficili e ha chiarito perché si è presa una pausa dai social. A causa del forte stress, faceva fatica a stare in mezzo alla gente per via di attacchi d'ansia e di panico. Così, ha deciso di chiedere aiuto e pian piano si sta riprendendo:

"Vi sono mancata un pochino? Secondo me c'è a chi sono mancata da morire e a chi non sono mancata per niente, perché sui miei canali non c'è la via di mezzo. O mi amano o mi odiano, questo lo so. Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d'ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù".

L'influencer ha chiesto aiuto a un mental coach

Nel corso delle stories, Chiara Nasti ha spiegato di essersi rivolta a un mental coach. Praticando la meditazione, avrebbe trovato quell'equilibrio e quella serenità che ormai aveva perso. Oggi, sebbene siano passate solo quattro settimane, sente di stare andando nella direzione giusta: