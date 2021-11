Chiara Nasti sul provino al GF VIP: “La sfigata sono io o voi che mi pregate di partecipare?”

Continua la vicenda che riguarda Chiara Nasti e il Grande Fratello Vip. Su Instagram, l'influencer aveva giudicato il reality una "roba da sfigati", sostenendo che non avrebbe mai voluto diventare una concorrente. Nel giro di qualche ora, però, le sue affermazioni sono state smentite da Dagospia, che ha pubblicato qualche foto del suo provino, dove a quanto pare sarebbe stata scartata. E lei ora torna a dire la sua: "La sfigata sono io che non accetto di partecipare a questi teatrini da 3 centesimi oppure voi che mi continuate a pregare (a distanza di anni) di prenderne parte?".

Con una storia su Instagram, Chiara Nasti ha replicato alle foto del suo provino per il Grande Fratello Vip, diffuse da Dagospia. L'influencer sostiene che pubblicare qualcosa del passato spacciandola per recente (secondo il sito gli scatti risalivano a qualche mese fa) sia una mossa da "vigliacchi e bugiardi" e che lei non è "la stessa di 2/3 anni fa". Ecco cosa ha scritto Chiara Nasti ai suoi follower e a tutti coloro che l'hanno attaccata in queste ore:

Tirar fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tattoo) spacciandola per una cosa recente. Non è da vigliacchi e bugiardi, di più. Io non sono la stessa di 2/3 anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh… Sì! Vi ringrazio. Il mio parere in merito, però, non cambia. Tra sfigati comunque vi capite. La sfigata sono io che non accetto di partecipare a questi teatrini da 3 centesimi oppure voi che mi continuate a pregare (a distanza di anni) di prenderne parte? Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba. Per chi non avesse seguito la vicenda (che in poco è diventata virale) su tutti i siti. Eccola. E mi stupisce come pagine del genere facciano così tanta cattiva informazione. Ma con me non attaccate. Non so se siete sfigate voi come persone a scriverli… Oppure le vostre paginette che denigrando attirano… Un botto di frustrati. Basta leggere i commenti per capire quanto la gente sia cattiva su cose che non sa. E che risalgono ad anni fa. Facile per gli autori rilanciare uno scoop spacciandolo per tre mesi fa!