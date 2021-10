Chiedono ad Allegri di parlare di Ambra, la risposta del mister alla domanda sulla ex fidanzata Massimiliano Allegri non ha intenzione di rispondere alle domande relative alla sua vita privata, in particolare da quando è finita la sua storia d’amore con Ambra Angiolini. Una rottura che ha occupato intere pagine di giornali e riviste, e che ha spinto l’attrice a esporsi. Ma il mister fa sapere: “Della vita privata non intendo parlare”.

A cura di Stefania Rocco

La storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini non è finita nel migliore dei modi. Dopo i rumors che si sono rincorsi per settimane a proposito di una separazione, il post pubblicato dalla figlia dell’attrice che ha lasciato intendere un tradimento da parte dell’allenatore e il tapiro ricevuto da Striscia la notizia, in rete si è scatenata un’ondata di solidarietà a beneficio di Ambra, un affetto che l’ha portata a sciogliersi in lacrime in radio, divisa tra dolore e gratitudine. Chi non ha intenzione di parlare di questa storia, almeno non pubblicamente, è l’altra metà del duo: l’allenatore della Juventus. Dopo giorni di silenzio, il tecnico è stato interrogato a proposito dell’annosa questione ma ha preferito non fare commenti.

Massimiliano Allegri: “Non parlo della mia vita privata”

Intervistato da Repubblica a proposito del match contro la Roma, il tecnico ha preferito non commentare la nota vicenda privata che lo vede protagonista. “Della vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo della partita di domani”, così Allegri ha liquidato la questione, palesando di non avere intenzione alcuna di rendere nota la sua versione.

Ambra Angiolini: “Grazie per questo affetto”

Intanto, in radio, Ambra ha voluto ringraziare chi la sta sostenendo per l’ondata di affetto ricevuto, in parte scatenata dalla consegna del tapiro di Striscia la notizia e dal post pubblicato da sua figlia. “Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente", ha detto in diretta radio senza riuscire a trattenere la commozione, “Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza”.