Tapiro ad Ambra Angiolini per la rottura con Allegri, la figlia: “È stata tradita, perché infierire” Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, l’attrice avrebbe scoperto un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus. In queste ore, Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro alla 44enne. La figlia, contrariata, si è sfogata sui social.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi. A quanto pare, la trasmissione Striscia la Notizia si sarebbe recata dall'attrice per consegnarle un tapiro per la fine della relazione. Questo gesto ha provocato l'indignazione della figlia della quarantaquattrenne, che è intervenuta sui social per chiedere rispetto per la sofferenza di sua madre.

La rottura dovuta a un tradimento? Tapiro all'attrice

Il settimanale Chi, che pubblica la notizia della fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, sostiene quanto segue: "Secondo le nostre fonti, sembrerebbe che la Angiolini, abbia scoperto un tradimento da parte di Max. Ambra ha aspettato, ha provato a capire e a chiarire, ma non c'è stato più niente da fare. Max era già lontano". Secondo quanto riporta la rivista di Alfonso Signorini, l'allenatore della Juventus non si sarebbe premurato di dare troppe spiegazioni.

Così, Striscia la Notizia ha intercettato Ambra Angiolini per consegnarle il tapiro d'oro. Quando Valerio Staffelli ha chiesto all'attrice: "Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?". L'attrice, tuttavia, si sarebbe limitata a rispondere: "Non lo so". Poi avrebbe aggiunto: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…".

Lo sfogo della figlia di Ambra Angiolini

La figlia di Ambra Angiolini si è sfogata sui social. La diciassettenne ha spiegato di ritenere che il tapiro non spettasse a sua madre, ma a Massimiliano Allegri. Non si può infierire su una persona che si è fidata dell'uomo che amava e che poi l'avrebbe "tradita in ogni senso possibile":