Claudia Gerini tradita da Simon Clementi? L’attrice fa chiarezza: “Ci siamo lasciati” Simon Clementi è stato paparazzato a Formentera in compagnia di una ragazza mora di nome Fabrizia. Così, c’è chi ha ritenuto – erroneamente – che l’imprenditore stesse tradendo Claudia Gerini. L’attrice è intervenuta e ha chiarito che la loro relazione è finita. Tra Gerini e Clementi c’è solo un’amicizia.

A cura di Daniela Seclì

A destra Simon Clementi e Fabrizia nella foto pubblicata da Diva e Donna

Claudia Gerini è intervenuta su Instagram per fare chiarezza su alcune notizie circolate riguardo alla sua vita privata. Simon Clementi, l'uomo con cui ha avuto una lunga relazione in questi anni, è stato paparazzato a Formentera con una donna mora. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Così, c'è chi ha ipotizzato che l'attrice abbia subito un tradimento. In queste ore, Claudia Gerini ha fatto chiarezza.

La foto di Simon Clementi e Fabrizia

Sulla copertina di Diva e Donna si legge: "Claudia Gerini: addio Simon e lui si consola con un'altra. A Formentera con Fabrizia". Dunque l'imprenditore che sembrava essere legato a Claudia Gerini è stato sorpreso dal settimanale con una donna di nome Fabrizia. La rivista, però, chiarisce anche che l'amore tra l'attrice e il cinquantenne era ormai giunto al capolinea. La vacanza a Formentera di Clementi con un'altra donna, non è affatto la prova di un tradimento. Al massimo, quella di una relazione che si è conclusa. Dato che gli scatti sono stati fraintesi, Claudia Gerini – che non aveva ancora confermato né smentito le voci di una crisi con Simon – ha ritenuto opportuno chiarire come stanno le cose.

Claudia Gerini conferma la rottura con Simon Clementi

Claudia Gerini ha pubblicato nelle Instagram Stories, un post tramite il quale ha chiarito come stanno le cose tra lei e Simon Clementi. L'attrice ha spiegato che la loro relazione si è conclusa. Quindi non c'è stato nessun tradimento. Infine, ha assicurato che sono rimasti in buoni rapporti:

"Nessuno ha beccato nessuno, nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo scelto di non essere più una coppia. Rimanendo amici".

Insomma, nessun dramma all'orizzonte. Solo due persone che hanno preso due strade diverse e sembrano pronte a voltare pagina. Senza rancore.