Claudia Gerini è di nuovo single, è finita con l’imprenditore Simon Clementi Claudia Gerini ha trascorso un’estate da single, dopo la rottura con l’imprenditore romano Simon Clementi del quale si era follemente innamorata un paio di anni prima. L’attrice per amore si era persino detta pronta a diventare di nuovo mamma, ma le cose tra loro non avrebbero funzionato, tanto che l’uomo, 50 anni, è già stato pizzicato a Formentera stretto in dolci baci con una nuova compagna.

Claudia Gerini e Simon Clementi si sono lasciati. È quanto si vocifera sulle pagine del settimanale Diva e Donna che ha pubblicato la prova palese della loro rottura. Si tratta degli scatti dell'imprenditore, 50 anni, in vacanza a Formentera paparazzato insieme ad una nuova compagna, Fabrizia sarebbe il suo nome, con la quale si scambia dolci baci appassionati. Estate da single insomma per l'attrice, che deve essere rimasta parecchio scottata dalla fine della sua storia d'amore alla quale nel 2020 aveva ammesso di credere molto, e che solo di recente ha partecipato alle nuove nozze dell'ex marito Federico Zampaglione: "Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto", aveva fatto sapere.

Chi è Simon Clementi

L'imprenditore romano è lontano dal mondo dello spettacolo, ma nel 2020 era balzato agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Claudia Gerini. Proprietario di diversi locali nei dintorni della Capitale, Simon Clementi era già ai tempi divorziato e padre di una bambina. A rivelare il flirt erano state le foto pubblicate su Diva e Donna che mostravano come Clementi, presente alla festa per i 48 anni dell'attrice , si fosse ben integrato nell'armonia familiare. L'attrice si era detta pronta a diventare di nuovo mamma, l'anno successivo: "Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre. Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta", aveva raccontato.

Gli amori di Claudia Gerini

Per Claudia Gerini non è stata un'estate d'amore insomma, ma l'attrice può contare su soliti progetti lavorativi che ha in programma per la prossima stagione, ovvero tre set che la terranno impegnata. Si tratta dei film Tapis Roulant, La giosta e Diabolik. L'altronde non è certo la prima volta che affronta una rottura importante. Prima di innamorarsi dell'imprenditore aveva chiuso la storia con l'attore ex concorrente dell'Isola dei Famosi Andrea Preti che aveva fatto parecchio chiacchierare. Ancor prima ha avuto al suo fianco Gianni Boncompagni e Fabrizio Lombardo, Alessandro Enginoli, padre di Rosa, e il musicista Federico Zampagnone, leader dei Tiromancino, dalla quale nel 2016 ha avuto la seconda figlia Linda.