Claudia Pandolfi sul matrimonio lampo con Massimiliano Virgilii: “Sbagliai a giustificarmi” Claudia Pandolfi torna indietro nel passato e tra le pagine de Il Corriere parla del suo matrimonio lampo con Massimiliano Virgilii celebrato nel 1999: lasciò l’attore per Andrea Pezzi.

A cura di Gaia Martino

Claudia Pandolfi è la protagonista del giovedì sera di Rai Uno insieme ad Alessandro Gassman. L'attrice romana sta vivendo un ‘ritorno alla popolarità' visti i suoi impegni lavorativi degli ultimi mesi: mentre la vediamo nei panni di Anita nella serie Il professore ed al cinema nel film Per tutta la vita, oggi sta girando per Amazon The Bad Guy. Era il 1991 quando Claudia, in gara per Miss Italia, fu notata da Michele Placido ed entrò nel mondo del cinema recitando nel film Le amiche del cuore. Ne ha fatta di strada la Pandolfi che nell'ultimo ventennio è stato volto di riferimento di film e serie televisive di successo. Nonostante non ami stare al centro dell'attenzione, la sua vita privata ha spesso scritto pagine di gossip. Nel 1999 l'attrice sposò Massimiliano Virgilii ma la storia, dopo le nozze, naufragò in un mese. Al Corriere, a quel tempo, decise di raccontare i dettagli del suo matrimonio lampo: oggi intervistata nuovamente dalla testata è ritornata sull'argomento.

Claudia Pandolfi e il matrimonio lampo con Massimiliano Virgilii

Era il 1999 e poco prima di sposare Massimiliano, Claudia iniziò a provare dei sentimenti per Andrea Pezzi. Pensava si trattasse di una ‘crisi pre matrimoniale' ma non fu così: dopo aver pronunciato il fatidico sì iniziò a vederci chiaro e capì che i suoi pensieri erano rivolti ormai al conduttore conosciuto pochi mesi prima delle nozze. Lasciò così l'attore, neo sposo, per viversi la storia d'amore con Andrea. "Sono stata poco razionale, lo ammetto… Ma mai come oggi sono convinta di aver amato" scrisse allora tra le pagine de Il Corriere per giustificare la sua decisione.

Oggi ai microfoni della stessa testata ha ripercorso la sua carriera raccontando aneddoti inediti e ricordando retroscena riguardo la sua vita privata. L'attrice romana è tornata a parlare di quella lettera che scrisse per raccontare il motivo della fine del suo matrimonio lampo con Massimiliano Virgilii. Ripensando all'accaduto, spiega:

È stato uno sbaglio, ho capito dopo che nella vita non bisogna giustificarsi. Era un periodo turbolento. Sono passati tanti anni, sono diversa da allora: ma chi non lo è?

Claudia Pandolfi è fidanzata con Marco De Angelis

Claudia Pandolfi e Marco De Angelis

Dopo le nozze lampo e la storia con Andrea Pezzi, Claudia Pandolfi è diventata nel 2006 mamma di Gabriele, nato dalla storia con Roberto Angelini. Nel 2014 ha conosciuto il suo grande amore: da allora l'attrice è legata a Marco De Angelis, produttore del piccolo e grande schermo e papà del suo secondogenito Tito.

I due non si sono mai sposati ufficialmente. Nel corso della sua intervista per il Corriere ha raccontato un simpatico aneddoto riguardo la loro storia: