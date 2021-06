Clizia Incorvaia è stata ospite di "Trend & Celebrities", la rubrica di RTL 102.5 News. Nel corso del programma radiofonico, la soubrette siciliana ha parlato del suo mondo, delle sue attività e, inevitabilmente, del gossip. Il suo rapporto con Paolo Ciavarro, nato nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è stato oggetto di discussione nel corso del segmento radiofonico: "Il matrimonio? Ecco quando".

La rivelazione di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono innamorati più che mai e con i tempi più sereni stanno pensando ad allargare la famiglia con un figlio e stanno pensando soprattutto a un matrimonio. Per adesso, però, Clizia Incorvaia scherza:

A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa. Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso con la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in cinque mesi, siamo stati velocissimi.

Il desiderio di un figlio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno insieme da un anno e tre mesi e anche per questo motivo la soubrette ammette che è prematuro parlare di allargare la famiglia, anche se il desiderio c'è:

È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia, ci proveremo adesso che abbiamo tutta la serenità di mettere in cantiere anche questo. Ricordiamo che noi siamo insieme da 1 anno e tre mesi anche se sembra molto di più.

La storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

La storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è una storia nata con qualche difficoltà, ma che ha avuto anche la possibilità di trovare popolarità grazie al modo in cui è nata. Il reality show del Grande Fratello Vip ha dato loro l'opportunità di conoscersi e di crescere. Lasciata la casa del Grande Fratello Vip, la coppia ha fatto i conti come tutti con il lockdown ed è cresciuta. I due ora vivono in una casa tutta loro e sono pronti al grande passo.