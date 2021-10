Clizia Incorvaia festeggia 41 anni ma sulla torta di compleanno c’è il numero 18: ecco perché Clizia Incorvaia ha festeggiato 41 anni in una splendida festa preparata dal compagno Paolo Ciavarro. Incinta di cinque mesi, la showgirl ha spento però 18 candeline sulla torta. Ai suoi follower, curiosi di conoscere il motivo, ha rivelato perché ha spento il numero “diciotto” e non il “quarantuno”. La motivazione è curiosa.

Clizia Incorvaia, incinta di venti settimane di Paolo Ciavarro, ha festeggiato alla grandissima i suoi "primi" 41 anni. Tutta la sua famiglia alla festa, compresa la figlia di sei anni, Nina, nata dal precedente matrimonio con Riccardo Sarcina de Le Vibrazioni. E poi presenti anche Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, i suoi nuovi suoceri, i genitori di Paolo Ciavarro. A tutti non è sfuggito il particolare vistoso: sulla torta non c'è il numero 41, ma il numero 18. Come mai? Ecco spiegato perché.

Il motivo del 18 sulla torta

Clizia Incorvaia, fasciata in un abito dorato, ha festeggiato in un bellissimo appartamento con terrazzo con vista su Roma, tutto decorato d'oro, in tono con il vestito. Dopo la cena, cucinata e preparata da Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha spento le candeline sulla torta e, sorpresa, il numero non era il 41, come gli anni che ha effettivamente compiuto, ma il 18. Perché? Perché 18 sono i desideri che lei esprime ogni anno, al posto di uno, come è "norma". A rivelarlo lei stessa in una delle stories:

Ragazzi 18 sta come diciotto desideri da esprimere! E non uno solo come si fa sempre! Credo che la vita senza sogno e una buona dose di ironia non valga la pena.

Clizia Incorvaia aspetta un maschietto

Così, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno presto genitori. Entrata nel quinto mese di gravidanza, all’inizio del 2022 la showgirl dovrebbe partorire il primo figlio concepito con il compagno conosciuto al Grande Fratello Vip. Poche settimane fa, è stato rivelato il sesso: sarà un bel maschietto. Per Clizia, dopo la femmina Nina, arriva una nuova gioia, quella di un figlio maschio. Su Instagram, Clizia Incorvaia ha scherzato così: "It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro".