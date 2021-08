Clizia Incorvaia incinta mostra la prima ecografia: “Saremo una famiglia” Clizia Incorvaia condivide i momenti più magici della sua seconda gravidanza. Dopo l’annuncio del bebè in arrivo che nascerà il prossimo anno, la showgirl mostra ai suoi follower le immagini della sua prima ecografia, i primi scatti col pancione, l’emozione della loro famiglia che si sta per allargare e soprattutto la commozione negli occhi di Paolo Ciavarro che sta per diventare papà per la prima volta.

A cura di Giulia Turco

Clizia Incorvaia è incinta di tre mesi. Dopo la notizia della gravidanza, svelata appena pochi giorni prima, ecco arrivare le prime immagini e i primi racconti della futura mamma bis, che con i suoi follower sta condividendo i momenti più magici di questo periodo. Lei e Paolo Ciavarro daranno alla luce il loro primo bebè (che ancora non hanno rivelato se sarà un maschietto o una femminuccia) tra febbraio e marzo del 2022. In un video condiviso su Instagram, Clizia ha mostrato ai suoi fan la sua prima ecografia: lei emozionata sul lettino sorride felice all'obbiettivo di Ciavarro, altrettanto commosso all'idea di diventare papà per la prima volta.

Clizia Incorvaia sarà mamma bis a 40 anni

C'è chi deve aver storto il naso davanti alla notizia che la showgirl stia per diventare mamma per la seconda volta a 40 anni compiuti. Clizia Incorvaia è pronta a farsi spazio tra le polemiche e a portare la sua storia come testimonianza che possa servire ad altre donne a non lasciarsi frenare dal pregiudizio: diventare mamma over 35 si può e in totale sicurezza. "Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti", ha scritto su Instagram. "A noi donne mettono sempre quest’ansia di dover performare, cosa che l’uomo non ha mai avuto", sottolinea nelle stories. Rispetto alle generazioni passate i tempi sono molto cambiati, i piani delle donne anche, dunque largo spazio alle donne che scelgono di diventare mamme quando lo ritengono più opportuno per la propria vita.

Cosa ne pensa Eleonora Giorgi futura nonna

Nel frattempo Eleonora Giorgi si prepara a diventare nonna per la prima volta. La madre di Paolo Ciavarro sembra essere al settimo cielo all'idea di poter stringere tra le sue braccia un nipotino, nonostante in un primo momento avesse dimostrato un certo scetticismo nei confronti dell'amore del suo figlio più piccolo per la bella showgirl siciliana. La passione si è accesa nella casa del GFVip, dove Paolo e Clizia si sono lasciati andare ad effusioni e tenerezze: "Non posso più guardare il Gf perché state sempre a baciarvi. Di notte siete sempre a letto, avvinghiati", tuonava l'attrice dall'esterno. Una volta finito il reality aveva lasciato intendere di non scommettere un centesimo sul loro rapporto: "Non credo siano innamorati, vedo due ragazzi che si sono incontrati in due momenti della vita troppo diversi". Mentre Paolo ha quasi 31 anni, Clizia ne ha già compiuti 40, è già mamma di Nina, la prima figlia nata dal matrimonio con Francesco Sarcina: "Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo".