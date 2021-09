Come sta la principessa Charlene di Monaco dopo il ricovero in ospedale Nonostante la notizia delle sue dimissioni dalla struttura non siano ancora state confermate da fonti ufficiali, sembra che il peggio sia passato per la consorte del principe Alberto, 43 anni. Nella giornata di venerdì 3 settembre la fondazione istituita a suo nome ha fatto sapere che “Il suo team medico la sta attualmente valutando, ma ha confermato che la principessa è stabile”. La consorte del Principe di Monaco era stata ricoverata d’urgenza mercoledì 1 settembre in un’ospedale del Sudafrica.

A cura di Giulia Turco

La principessa Charlene di Monaco sta bene, "le sue condizioni di salute sono stabili", come riportano i principali media britannici tra cui il Daily Mail. Nonostante la notizia delle sue dimissioni dalla struttura non siano ancora state confermate da fonti ufficiali, sembra che il peggio sia passato per la consorte del principe Alberto, 43 anni, che si spera possa riabbracciare presto i due suoi bambini. Nella giornata di venerdì 3 settembre la fondazione istituita a suo nome ha fatto sapere che "Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco è stata ricoverata d'urgenza in ospedale in ambulanza mercoledì sera tardi dopo essere collassata a causa di complicazioni dovute alla grave infezione all'orecchio, al naso e alla gola che ha contratto a maggio". E ha aggiunto una nota rassicurante: "Il suo team medico la sta attualmente valutando, ma ha confermato che la principessa è stabile".

Il ricovero in Sudafrica

La notizia del suo ricovero è stata diffusa dal quotidiano tedesco Bild, che aveva parlato di un collasso nella notte di mercoledì 1 settembre per la principessa, ricoverata poi con urgenza in una struttura in Sudafrica sotto pseudonimo. A quanto pare il malore fa capo ad un’infezione della quale la consorte del Principe Alberto soffre dallo scorso maggio. Proprio per curare le sue condizioni di salute, Charlene di Monaco non era più tornata nel Principato da allora. C’è comunque parecchia preoccupazione nell’aria, nonostante dall’ultimo intervento della Principessa Charlene siano passati già diversi mesi.

Charlene di Monaco lontana dalla sua famiglia

Alla malattia si aggiunge la sofferenza di non poter stare vicino alla propria famiglia, in particolare ai suoi due bambini, con i quali Charlene scambierebbe spesso videochiamate e messaggi, in attesa che insieme al padre Principe Alberto possano farle visita in Sudafrica. L’ultima volta insieme era stata documentata anche sui social pochi giorni prima dell’ultimo ricovero, il clima sembrava piuttosto disteso e non sembravano esserci complicanze in vista.