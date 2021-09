La principessa Charlene di Monaco di nuovo in ospedale, ricoverata d’urgenza dopo un collasso Charlene di Monaco è stata portata nuovamente in ospedale, in seguito ad un malore che l’ha colta nella notte di mercoledì. La principessa è attualmente ricoverata in una clinica in Sudafrica, dove soggiorna ormai da mesi, e proprio durante la sua permanenza lontano da casa ha contratto una brutta infezione per la quale si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico, in seguito al quale non sono mancate complicazioni.

A cura di Ilaria Costabile

Le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco rischiano nuovamente di aggravarsi. Stando a quanto riportato dalla tedesca Bild, la moglie di Alberto di Monaco, in seguito ad un collasso nella notte di mercoledì, per cui è stata nuovamente ricoverata d'urgenza. Il ricovero è avvenuto in una clinica in Sudafrica, dove la principessa è arrivata in ambulanza, dopo essere stata colta da un malore, a seguito dell'infezione da cui è affetta dallo scorso maggio e che per la quale non è potuta tornare nel Principato di Monaco.

Il nuovo ricovero in Sudafrica

A darne notizia alla testata tedesca che per prima ha riportato l'accaduto, è la cognata di Charlene Wittstock, ovvero Chantell Wittstock, la quale ha raccontato gli ultimi sviluppi in merito alle condizioni di salute della principessa. C'è molta preoccupazione per questo nuovo ricovero che, quindi, non prometterebbe bene in fatto di guarigione, nonostante siano passati mesi dall'ultimo intervento chirurgico. Poco dopo essere arrivata in Sudafrica, la principessa è stata colpita da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni. Al momento, da parte del Principato non è arrivato alcun comunicato che informi sullo stato di salute della monegasca.

La famiglia riunita di recente

Per questo motivo, infatti, è dallo scorso gennaio che Charlene non vede quotidianamente i suoi figli, con i quali scambia delle videochiamate o dei messaggi, in attesa che insieme al padre, Alberto, possano raggiungerla in Sudafrica. L'ultima visita del Principe di Monaco risale a qualche giorno fa, come documentato anche sui social con gli scatti che vedono la famiglia riunita e intenta a trascorrere qualche giorno insieme. Non sembrava ci fossero complicanze, sebbene anche dopo quest'ultima visita la famiglia non si è potuta ricongiungere in maniera definitiva.