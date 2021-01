Cristina Chiabotto sta per diventare mamma. L'ex Miss Italia 2004 ha comunicato la notizia attraverso uno scatto su Instagram dove mostra felice le prime rotondità della gravidanza, che dovrebbe aver raggiunto i sei mesi. Accanto a lei, suo marito Marco Roscio e il loro cagnolino Paper che attendono con ansia di abbracciare il nuovo o la nuova arrivata.

L'annuncio su Instagram

Dopo un anno di matrimonio ecco che, finalmente, la famiglia è in procinto di allargarsi e si preparano ad avere il loro primo figlio. I due, quindi, possono dire di aver coronato il loro sogno d'amore, come ha scritto proprio la showgirl accanto al tenero scatto in bianco e nero su Instagram con il quale ha comunicato la notizia a coloro che la seguono e hanno immediatamente commentato il lieto annuncio con entusiasmo. Cristina Chiabotto si rivolge così alla creatura che porta in grembo e sta per arrivare: "25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper".

Sposati da un anno

Lo scorso 24 settembre l'ex Miss Italia aveva organizzato dei festeggiamenti in piena regola per celebrare il primo anniversario di matrimonio con il suo Marco. La showgirl, infatti, aveva realizzato una sorpresa mozzafiato, affittando la sala di un cinema dove proiettare un film con cui ripercorrere questo primo anno di nozze, sin dal giorno della cerimonia. La coppia è stata fidanzata meno di un anno, prima di prendere la decisione di fare il grande passo e suggellare il loro sentimento con il matrimonio, celebrato il 21 settembre del 2019. La modella, prima di conoscere l'imprenditore piemontese che è diventato suo marito, aveva alle spalle una lunga relazione con l'attore Fabio Fulco, durata circa 12 anni, dopo i quali i due hanno preso strade diverse.