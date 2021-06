È Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, a difendere Simona Ventura dagli attacchi ricevuti dalla conduttrice sui social. Simona aveva pubblicato una foto senza trucco e senza filtri, uno scatto in cui appare completamente al naturale. Contestata dai follower, la donna ha preferito non replicare. In compenso, ad arrivare in suo supporto è stata la compagna del suo ex marito.

Nicoletta Larini difende Simona Ventura

Di fronte agli insulti ricevuti da Simona via Instagram, Nicoletta Larini non ha voluto restare in silenzio e ha perso la pazienza. “Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare?”, ha scritto Nicoletta in risposta a tali commenti, “Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno”. E ha concluso: “Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”.

Il silenzio di Simona Ventura

A differenza di Nicoletta Larini, Simona Ventura ha preferito restare in silenzio. La donna non è intervenuta per rispondere ai commenti che le sono piovuti addosso sotto la foto pubblicata su Instagram, una foto che Simona ha pubblicato volutamente al naturale per lanciare un segnale positivo. Ha esibito maggiore fastidio la compagna di Stefano Bettarini che con Simona, ex moglie del suo attuale compagno, condivide un bel rapporto. Ne hanno dato prova durante la partecipazione a Temptation Island Vip, all’epoca in cui Simona conduceva il programma e Nicoletta vi partecipava insieme a Stefano. In quel caso, Nicoletta aveva trovato proprio in Simona un supporto importante, supporto che l’aveva aiutata a decidere di non interrompere la relazione con Stefano nonostante qualche mancanza dell’uomo durante il loro percorso di coppia in tv.