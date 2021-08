Dani Osvaldo follemente innamorato della figlia di Maradona, la dedica sui social Dani Osvaldo mostra felice i suoi scatti d’amore con Giannina Maradona, la figlia del Pibe de Oro, con cui vive un’intensa storia da ben sei mesi. I due all’inizio avevano tenuto nascosto il loro legame, per poi pubblicare qualche foto insieme sui social, rivendicando i loro sentimenti, l’ex calciatore infatti le dichiara amore senza remore.

A cura di Ilaria Costabile

Dani Osvaldo e Gianinna Maradona sono più innamorati che mai. Dopo mesi a nascondere una relazione nata in sordina, i due oramai hanno deciso di non nascondersi più, come dimostrano le foto pubblicate dall'ex calciatore sul suo profilo Insatgram, in cui compare accanto alla figlia di Diego Armando Maradona, alla quale dedica dolci parole d'amore.

L'amore tra Dani Osvaldo e Giannina Maradona

Sono ormai sei mesi che la coppia vive questa bellissima storia d'amore, come fa sapere l'ex campione scrivendo accanto ad alcuni scatti che dimostrano il loro affiatamento: "Sei mesi d'amore, ti amo" che a specchio si trovano anche sul profilo della figlia del campione argentino, scomparso lo scorso novembre, rivolgendo alla sua dolce metà le stesse parole cariche di significato. La loro è stata una relazione nata per caso, quando entrambi erano reduci da amori finiti e, quindi, mai avrebbero pensato di poter ritrovare la felicità in così poco tempo, dal momento che la loro conoscenza risale al 2015, quando Dani Osvaldo era rientrato in Argentina con la compagna Jimena Baron, madre di suo figlio. Pare, infatti, che l'inizio del loro amore sia particolarmente intricato e che quello tra Jimena, Osvaldo e Giannina sia uno dei triangoli amorosi più chiacchierati in Argentina. Prima dell'incontro con l'ex calciatore, ora musicista, la figlia di Maradona aveva avuto una relazione con l'attaccante argentino Sergio Aguero, dal quale ha avuto anche un figlio.

La love story a Ballando con le stelle

Tra le ultime storie di Dani Osvaldo, gli appassionati di Ballando con le stelle ricorderanno della passione travolgente che conquistò l'ex campione e la ballerina Veera Kinnunen, quando lui partecipò all'edizione come concorrente. La loro storia che fece infuriare Stefano Oradei, ballerino nonché ex della nota insegnante della scuola di ballo di Milly Carlucci, non durò moltissimo, sebbene anche le apparizioni sui social non erano sporadiche e, anzi, entrambi non hanno mai nascosto di essere innamorati. Ma anche la loro storia si è poi conclusa e, infatti, anche Kinnunen adesso è in dolce attesa del suo nuovo compagno.