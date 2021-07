Dayane Mello non è ancora riuscita a ritornare in Brasile, dopo la lunghissima assenza e i tragici lutti che l'hanno colpita negli ultimi mesi, ma in qualche modo una parte del suo cuore è nel Paese natale. La modella brasiliana ha recentemente pianto la morte del fratello Lucas, deceduto giovanissimo in un incidente stradale, e della madre Ivone Dos Santos, vittima di un tumore. Come ha fatto sapere su Instagram Stories, Dayane ha deciso di comprare la casa in cui Lucas aveva vissuto per un anno, per realizzare il sogno del papà. Un bel gesto che la fa sentire più vicina alla sua famiglia, nonostante la lunga distanza che li separa.

Dayane Mello ha comprato casa in Brasile per la sua famiglia

La Mello ha pubblicato le immagini dell'abitazione brasiliana che ha acquistato, un luogo rustico e molto affascinante immerso nel verde. "Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno", ha spiegato, "Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola. Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile". Dayane ha poi aggiunto:

Grazie alla mia famiglia di esistere e guidarmi, grazie fratello mio per esserti preso cura di me e di tutto ciò che mi circonda sempre, sei il miglior fratello del mondo. Te amo.

La morte di Lucas Mello e della mamma di Dayane

La Mello si trovava nella Casa del Grande Fratello quando ha appreso della morte del fratello minore Lucas. Il ragazzo è rimasto vittima di uno schianto a febbraio, a soli 26 anni. Nonostante la terribile notizia, ha preferito restare in gioco e non tornare in Brasile, per via delle severe restrizioni della pandemia. Una tragica sorte ha voluto che anche la madre di Dayane, Ivone, abbia subito lo stesso destino: malata di cancro, è morta a maggio. Lei e la figlia erano in rapporti difficili da molti anni, ma poco prima della sua scomparsa si sono riconciliate. A Dayane restano il padre e il fratello Juliano, nato sempre da Ivone (Lucas è invece frutto di una successiva relazione del papà).