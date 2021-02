La notizia della morte del fratello minore di Dayane Mello, ha sconvolto la modella brasiliana, la sua famiglia ma anche i tantissimi spettatori del Grande Fratello Vip che in queste ore, sui social, stanno esprimendo la loro vicinanza a Dayane. La gieffina ha più volte dichiarato: "Per me la famiglia è papà, Juliano e Lucas". Ricordiamo che la madre di Dayane, secondo quanto la modella ha raccontato, ha avuto dieci figli. La brasiliana, tuttavia, sembra aver coltivato un buon rapporto solo con Juliano: "Tanti dei miei fratelli non li conosco, li ricordo vagamente. Juliano è il mio unico fratello di sangue, è stato sempre presente nella mia vita fino a oggi". Poi nella sua vita è entrato Lucas, figlio dello stesso padre ma di madre diversa. In queste ore, la tragica notizia della sua morte. Dayane aveva avuto modo di vederlo a Natale, in un videomessaggio.

Gli auguri di Lucas nel giorno di Natale

Il 25 dicembre 2020, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto dei brevi video di auguri realizzati dai loro parenti. Dayane Mello, oltre a quello della figlia Sofia, ha ricevuto un videomessaggio anche da parte del padre e dei fratelli Lucas e Juliano. I tre le hanno augurato un Buon Natale e un anno ricco di felicità. Hanno ammesso di sentire tanto la sua mancanza e hanno ribadito di amarla infinitamente. La concorrente del Grande Fratello Vip, ascoltando le loro parole, si è commossa. Non sapeva ancora che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto vivo Lucas.

Lucas stava organizzando una sorpresa per Dayane

Dopo avere appreso la notizia della morte di Lucas, Dayane Mello ha avuto modo di parlare con il fratello Juliano. Da lui ha saputo che Lucas stava organizzando una sorpresa per lei. Aveva intenzione di raggiungerla al più presto in Italia: "Avevano fatto il passaporto entrambi per farmi una sorpresa, volevano venire a trovarmi quando sarebbe finito il Covid". Purtroppo, però, nella sera di martedì 2 febbraio, Lucas ha perso la vita in un incidente stradale.

La tragica morte di Lucas Mello

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno facendo il possibile per fare sentire la loro vicinanza a Dayane Mello che per il momento ha deciso di restare nella casa, perché non potrebbe comunque raggiungere il Brasile. La modella ha raccontato che il 9 marzo, Lucas avrebbe compiuto 27 anni. Ha fatto anche sapere che non lo vedeva da quattro anni. Quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Lucas non era ancora fidanzato, ma in queste settimane "stava vivendo un grande amore". La fidanzata, sempre secondo quanto racconta Dayane, sarebbe stata in auto con Lucas al momento dell'incidente con un camion: "La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva".

in foto: Lucas Mello

Il legame spezzato tra Dayane e la madre

Nel corso dell'esperienza al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha avuto modo di raccontare il difficile rapporto con la madre. La modella sostiene di non avere mai ricevuto affetto da lei e di avere vissuto un'infanzia in uno stato prossimo all'abbandono:

"Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via. Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. L’ho perdonata mia madre, mi ha insegnato la vita".

La madre, poi, era intervenuta con un videomessaggio per smentire le parole di Dayane Mello: "Non sono mai stata una prostituta in vita mia. Quando Dayane ero ancora piccola, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile, è il loro padre che non mi ha mai aiutato".

Il padre conosciuto quando aveva 5 anni

Il pensiero di Dayane Mello, devastata dal dolore per la morte del fratello Lucas, è andato a suo padre e a sua moglie che in questo momento piangono la morte di un figlio: "Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo. Mio papà non si meritava questo, cinque anni fa ha perso mia nonna, ora ha perso il figlio più piccolo, che lavorava con lui. Che farà mio papà senza mio fratello? È quella la domanda". Dayane è legatissima a suo padre. Lo ha conosciuto quando aveva 5 anni. Lui non sapeva neanche dell'esistenza di Dayane. Era andato a prendere Juliano per occuparsi di lui. Gli era bastato guardare le mani di quella bambina per riconoscere in lei sua figlia. In un messaggio inviato nella casa, l'uomo ha chiarito: "Sei una figlia che amo molto, quando ti ho incontrato avevi 5 anni, dal tuo primo sguardo ho cominciato ad amarti".

Il rapporto con Juliano, l'inseparabile fratello

Dayane è legatissima al fratello Juliano. Con lui ha vissuto l'infanzia di bambina apparentemente trascurata dalla madre, in preda a gravi difficoltà economiche. Con lui ha visto la speranza di un nuovo futuro, il giorno in cui sono saliti nell'auto del padre. Ancora oggi, Juliano è un pilastro fondamentale della vita di Dayane: "Juliano per me è sempre stato il mio papà e la mia mamma. Ha rinunciato a tantissime cose, ha rinunciato anche alla sua ragazza per stare con me. Il nostro sogno è stare insieme, lui non vuole lasciarmi da sola. È un pezzo di me, non potrei fare a meno di lui". Ai concorrenti ha spiegato che in queste ore anche Juliano è comprensibilmente distrutto per la morte di Lucas. Stringendosi a lui e al padre, Dayane potrà provare a metabolizzare il dolore dell'improvvisa scomparsa del fratello.