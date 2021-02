Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa per motivi familiari, lo annuncia lo staff del Grande Fratello Vip 2021. Intanto, sul quotidiano brasiliano Globo.com esce un articolo con i dettagli sulla morte del fratello Lucas Mello, che sarebbe deceduto in un incidente stradale durante la notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Si richiede la massima cura nel comunicarle l'accaduto e dicono sarà il fratello Juliano ad avere questo doloroso compito.

A darne notizia, il fratello Juliano

La notizia della morte di Lucas è stata data questa mattina dal fratello maggiore Juliano Mello, che nelle ultime settimane aveva anche sentito la sorella Dayane in diretta dalla casa. La condivisione di una foto di famiglia con i fratelli tatuati allo stesso modo è stata ripresa anche dalla pagina ufficiale Instagram della prima finalista del Gf Vip. Lo staff ha avuto cura di specificare che la ragazza era ancora ignara di tutto e che sarebbe stata presto informata. Infatti, dopo nemmeno un paio di ore, l'annuncio del programma su pagina social: "Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari".

in foto: Poche ore prima, Juliano aveva condiviso una foto con i fratelli

Adriana Volpe si ritirò dopo la morte del suocero

Anche Adriana Volpe si trovò a dover fronteggiare un lutto improvviso nel corso della precedente edizione del Grande Fratello Vip, nemmeno un anno fa. La concorrente fu chiamata in confessionale e fu informata della morte del suocero contagiato da coronavirus.

La conduttrice di Ogni Mattina non esitò e decise subito di uscire dalla casa per stare vicina al marito e tornare in famiglia. Una volta rientrata, scrisse sui social un messaggio per ringraziare il pubblico del sostegno nonostante il suo ritiro dal programma: