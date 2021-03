Dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, in cui è stata una dei concorrenti più discussi nel bene e nel male, arriva una inattesa rivelazione da parte di Dayane Mello: sembra che la modella brasiliana abbia un nuovo amore, almeno stando a quanto dichiarato in una diretta Instagram con Casa Chi. Si tratterebbe di un personaggio famoso, con cui già ci sono stati dei trascorsi, ma Dayane ha preferito non farne il nome.

La rivelazione di Dayane Mello

Nel corso dell'intervista, in cui la Mello ha rivolto parole poco tenere su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ha spiegato qual è il suo attuale rapporto con Rosalinda e ha svelato di aver ricevuto un'offerta dal GF Vip brasiliano, è emersa la rivelazione sul presunto "fidanzato" con cui si sarebbe ritrovata una volta conclusa l'avventura nella Casa.

C'è qualcuno, una persona che va e viene nella mia vita da dieci anni. Ci siamo conosciuti che eravamo ancora piccoli, io avevo 19 anni. Poi io mi sono fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Ma adesso forse ho trovato un fidanzato. Se vi mando la foto di lui succede un macello.

Chi è l'uomo misterioso al fianco di Dayane Mello?

Difficile capire chi sia il ragazzo di cui parla la Mello che, stando alle sua parole, sembrerebbe essere un personaggio famoso, anche se non è detto che sia nota la loro antica frequentazione. Se guardiamo al suo passato, potremmo pensare a Mario Balotelli, che Dayane ha conosciuto appena arrivata in Italia e con cui – come lei stessa ha ammesso al Gf Vip – c'è stato un tira e molla durato anni. A febbraio SuperMario si era detto single, ma il calciatore è molto riservato e odia l'ingerenza del gossip, per cui al momento è impossibile fare ipotesi su di lui. Da escludere l'ex Stefano Sala, papà della figlia Sofia, che vive a pochi metri da lei ma è felicemente sposato con Dasha Dereviankina che gli ha dato un altro figlio. Togliamo dal novero dei pretendenti pure Stefano Bettarini (la loro fu solo una "one night stand", come spiegò con parole meno forbite la stessa Dayane) e l'ex storico Carlo Gussalli Beretta, con cui c'è stata una tenera e tormentata love story durata dal 2017 al 2019: quando lei aveva 19 anni lui (che ne ha 8 di meno) era ancora un ragazzo e comunque attualmente il rampollo della dinastia di armaioli è impegnato con Giulia De Lellis. C'è chi ipotizza addirittura il nome di Stefano De Martino, con cui la Mello fu paparazzata nel 2017. Onestamente, quelle foto e il gossip di un flirt che fu smentito da De Martino stesso sono un po' poco per credere che negli ultimi dieci anni l'ex di Belen si sia visto a intermittenza con Dayane. E che nessuno se ne sia accorto.