Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda Cannavò , nel corso di un'intervista con Casa Chi. Il rapporto tra le due, strettissimo nei primi mesi al Grande Fratello Vip, si è compromesso nell'ultimo periodo e l'intesa di prima sembra oggi irraggiungibile. Nonostante le due si siano sentite più volte e abbiano un grande affetto l'una per l'altra, qualcosa si è rotto, forse irrimediabilmente. Dayane ha spiegato perché di recente è andata a trovare Giulia Salemi (lo si scopre da un post Instagram), mentre lei e la Cannvò non si sono ancora viste di persona.

Parlo anche con Rosalinda, ma in questo momento io e Giulia siamo più complici. Sento Rosalinda, però lei è fidanzata e ci vedremo quando potremo. Giulia è molto più affine a me, la conoscevo già da prima. Non è perché io e Rosalinda abbiamo fatto un percorso insieme dobbiamo essere grandissime amiche. Le nostre strade si sono separate, ci siamo perse un po'. Io ho subito un lutto e lei ha interrotto una relazione di 10 anni che non è una cosa facile, penso che stia soffrendo. Abbiamo passato talmente tanto tempo insieme che ci sta un mese senza vederci. Prima del nostro prossimo incontro è importante che ognuna si prenda cura della sua vita. Questo non toglie l'affetto che provo per Rosalinda, è una bellissima persona.

Dayane su Rosalinda e Zenga

Se il rapporto con Rosalinda forse ha solo bisogno di un periodo di detox, Dayane è stata molto meno tenera nei confronti della sua relazione con Andrea Zenga, nata nelle ultime settimane del GF Vip. Per stare con Zenga, Rosalinda ha lasciato definitivamente il fidanzato Giuliano Condorelli. La Mello, però, è convinta che la loro relazione non sia dettata da una vera passione e che c'entri in qualche modo l'esposizione mediatica.

Dopo cinque mesi io sono stata amata e odiata, Rosalinda non è stata capita. Io stessa sono ancora qui a cercare di capirla. Non sono qui a giudicarla ma non mi è chiara come persona in questo momento. Tra lei e Massimiliano Morra forse è successo qualcosa, chissà. Su Zenga, non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo per far parlare di loro negli ultimi dieci giorni, per rimanere fino alla fine. Forse anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano. Io quella chimica lì non l’ho mai vista, uno non riesce a trattenersi quando c'è quella cosa lì. Io, almeno, non ci riesco. Vedremo cosa succederà. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma non so se è proprio così. Poi bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa. Lei mi ha detto che va tutto bene, ma non siamo entrate in discorsi piccanti anche perché non m’interessa. Non ho mai visto entusiasmo, poi ovviamente loro vivono la loro storia, io mi auguro che sia felice. Se non è lui l'uomo giusto, considerato che Rosalinda ha avuto una sola relazione di 10 anni è giusto che faccia le sue esperienze. Deve crescere, ha 28 anni.

Su Francesco Oppini ed Elettra Lamborghini

Nella diretta con Casa Chi, Dayane ha parlato anche di Francesco Oppini, con cui ci fu un interesse iniziale che presto ha lasciato spazio allo scontro: "Francesco ci sa fare con le donne, è stato molto educato in alcuni momenti. Probabilmente mi piaceva quella tensione diversa che mi dava, visto che non è proprio il mio genere di uomo. Ha fatto i suoi scivoloni, ha detto cose contro di me. L'ho sentito parlare ancora di me in una diretta l'altro giorno, c'era suo papà che mi ha definito "quella lì". Le donne vanno rispettate. Per questo mi è caduto in una frazione di secondo". Riguardo alla sua presunta amicizia con Elettra Lamborghini, ha voluto chiarire di conoscerla solo superficialmente ma di apprezzarla molto.

Non voglio dire che siamo amiche, perché l'ho incontrata una volta in vita mia, a casa della mia manager mesi fa. Mi piace, è stupenda, è una donna bellissima e dolce, molto sul pezzo.

La proposta dal GF brasiliano

Amatissima dal pubblico brasiliano, Dayane è già corteggiata dalla tv carioca: "Mi hanno proposto il Grande Fratello Brasile, ma non mi sembra il caso dopo sei mesi in quello italiano. Ho detto che potrei andare lì, fare dieci giorni e scatenare l'inferno e poi venire via. Stare lontano da Sofia in questo momento non mi aiuta per niente". La Mello ha infine annunciato che parteciperà a un video musicale con Cristiano Malgioglio e ha ammesso che non le dispiacerebbe fare l'opinionista in un reality.