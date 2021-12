Delia Duran bacia un altro uomo: le foto che scateneranno Alex Belli al Gf Vip Delia Duran è stata paparazzata mentre bacia un altro uomo in un noto ristorante di Milano. L’ennesimo tentativo di creare dinamiche con Alex Belli al Gf Vip?

A cura di Elisabetta Murina

Foto di Whoopsee.it

Dopo le foto scattate da Chi con Simone Bonaccorsi, Delia Duran è stata paparazzata mentre bacia un altro uomo. Gli scatti, diffusi da Whoopsee.it, la ritraggono in atteggiamenti intimi con un ragazzo dall'identità per ora misteriosa, in un noto ristorante di Milano. In molti pensano che sia solamente una finzione, l'ennesimo tentativo di creare dinamiche con il suo compagno Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip.

Le foto di Delia Duran con un altro uomo

Gli occhi indiscreti di Whoopsee.it hanno sorpreso la compagna di Alex Belli a cena in un ristorante di Milano insieme a un misterioso uomo. I due hanno trascorso una romantica serata, apparendo complici, intimi e scambiandosi diversi baci. Sono poi usciti dal locale insieme, passeggiando sotto lo stesso ombrello, senza però tenersi per mano. (Le altre foto nell'articolo di Whoopsee.it)

Pare che Delia Duran abbia deciso di vendicarsi ancora una volta nei confronti di Alex per il suo comportamento con Soleil Sorge, a cui aveva addirittura dichiarato di essersi innamorato. Già qualche settimana fa, Alfonso Signorini aveva mostrato all'attore delle foto che ritraevano Delia insieme a Simone Bonaccorsi, ex tentatore di Temptation Island. Ma Alex non era apparso preoccupato, dichiarando che il ragazzo in questione era un suo amico.

Delia Duran e Alex Belli in "una coppia aperta"

Solo qualche giorno fa, la modella venezuelana aveva annunciato di voler lasciare Milano. Su Instagram, aveva pubblicato una storia per comunicare la sua decisione di allontanarsi per un pò dalla città in cui vive per via della situazione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip tra Alex e Soleil. Le sue parole sono state: "Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato ma ora mi dovete scusare, ho bisogno di scappare, prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… Hasta luego Milano!". Eppure, le foto parlano chiaro: Delia è ancora a Milano. E non è sola.

D'altronde Belli ha confessato ai suoi compagni d'avventura che con lei vivono una relazione aperta, che addirittura avrebbe aperto a un'attrazione di sua moglie per la stessa Soleil. Un "matrimonio" non ufficiale, che sarebbe basato su una condivisione più ampia e libera, "per questo l'ho scelta', ha chiuso l'attore di Centovetrine.