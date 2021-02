Can Yaman ufficializza la relazione con Diletta Leotta. Dopo essere stato paparazzato più volte in compagnia della conduttrice radiofonica, il divo della soap turca ha deciso di pubblicare su Instagram la prima foto di coppia. Per evitare che la gelosia di alcune delle fan, tornasse ad abbattersi su Diletta, ha preferito disattivare i commenti.

La prima foto social di Can Yaman e Diletta Leotta

Sembra proprio che Can Yaman faccia sul serio con Diletta Leotta. L'attore ha deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione. In queste ore, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia della ventinovenne. Lo scatto sembra essere stato realizzato presso il poligono di tiro. Yaman ha in mano l'apposita pistola e tutti e due indossano le cuffie che permettono di attutire il rumore degli spari e preservare l'udito. Diletta Leotta è radiosa. Lo splendido sorriso sul suo volto, tradisce la sua felicità. La didascalia non lascia spazio a dubbi: "Coppia pericolosa". L'attore ha preferito, poi, disattivare i commenti per evitare immotivati insulti.

Can Yaman aveva risposto al gossip: "Fatti miei"

Da quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto della fuga romantica di Can Yaman e Diletta Leotta a Roma, l'attore si è ritrovato ad affrontare una valanga di commenti e messaggi da parte di alcune fan furiose, che avrebbero preferito vederlo felicemente fidanzato con una delle attrici con le quali ha fatto sognare gli spettatori. Can è notoriamente molto riservato. Nelle interviste raramente accetta di parlare della sua vita privata. Non ha sorpreso, dunque, la sua risposta a chi si permetteva di mettere becco nel suo rapporto con Diletta Leotta: "Fatti miei. Punto" e un'emoticon con la quale invitava tutti a tacere. La decisione di pubblicare la prima foto di coppia, lascia pensare che il loro rapporto stia prendendo una piega solida.

Il post che aveva lasciato intuire la storia d'amore

"Nonostante la pioggia, il cielo a Roma profuma di sogni": è questa la frase che il mese scorso aveva fatto drizzare le antenne agli amanti del gossip. Nel giro di pochi giorni, era comparsa in una delle Instagram Stories di Can Yaman, impressa su una valigia e poi come didascalia di un post di Diletta Leotta. Qualcuno si era spinto persino ad avvisare Daniele Scardina, ex fidanzato della conduttrice che aveva espresso la volontà di riconquistarla. Un utente aveva scritto nei commenti a uno dei post del pugile: "Attento al turco", chiaro riferimento a Can Yaman. Scardina, tuttavia, non si era scomposto più di tanto e con ironia aveva risposto: "Attenti al lupo, attenti al lupo", citando la canzone di Lucio Dalla. Insomma, sembra che ormai anche per lui la relazione con Diletta Leotta sia acqua passata.