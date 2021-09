Denise Esposito, il pancione cresce e i fan pure: “Tu e Gigi non dovete avere paura di nulla” Su Instagram, la giovane avvocatessa ha mostrato un’altra foto del pancione all’esterno di un ristorante. L’emoticon è chiara: un peperoncino, metafora del bimbo che verrà. E sui social, la coppia ha già avuto la benedizione dagli storici fan del cantautore: “Tu e Gigi non abbiate paura di nulla. Non avete nulla da nascondere, l’amore è solo amore”.

Denise Esposito è la nuova compagna di Gigi D'Alessio. La 28enne napoletana darà alla luce il quinto figlio del cantautore napoletano. Su Instagram, la giovane avvocatessa ha mostrato un'altra foto del pancione all'esterno di un ristorante. L'emoticon è chiara: un peperoncino, metafora del bimbo che verrà. Cresce il pancione, crescono anche i follower per Denise Esposito che riceve sempre messaggi di sostegno: "Semplicemente meravigliosa. Tu e Gigi non abbiate paura di nulla. Non avete nulla da nascondere, l'amore è solo amore. E dare la vita è portarla dentro di sé, non c'è cosa più bella". Se non è questa una benedizione da parte dei supporter di Gigi, poco ci manca.

Chi è Denise Esposito

Denise Esposito da Napoli, 28 anni, segni particolari: bellissima. La nuova compagna di Gigi D'Alessio vive lontana dal mondo dei riflettori, o almeno così era prima che incontrasse il cantautore. È una ragazza molto sobria, senza troppi grilli per la testa. È un'avvocatessa. Galeotto è stato un evento tra i due. Proprio così: stando alle informazioni che emergono dalle cronache del gossip, Denise Esposito e Gigi D'Alessio si sarebbero conosciuti durante un evento a Capri, un'estate fa.

Quanti figli ha Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio ha quattro figli in tutto. Quello che arriverà da Denise Esposito sarà, infatti, il quinto "D'Alessio". I primi tre figli sono nati dal primo matrimonio che Gigi D'Alessio ha avuto con Carmela Barbato, sua storica prima moglie: Claudio, che ha 32 anni, Ilaria, che ha 28 anni e Luca, 18 anni. Nel 2010 è nato, invece, Andrea D'Alessio, l'unico figlio che il cantautore ha avuto dal rapporto con Anna Tatangelo, che è ufficialmente terminato lo scorso anno. Gigi D'Alessio è già nonno di due splendide nipotine, entrambe nate dal primo figlio, Claudio: si tratta di Noemi, che ha 11 anni, e di Sofia, nata ad agosto 2020.