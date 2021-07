Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato, chi è l’uomo misterioso mostrato sui social L’attrice di Che Dio ci aiuti avrebbe ritrovato l’amore al fianco di un nuovo quanto misterioso compagno. Dopo la travagliata relazione con Paolo Ruffini dalla quale è uscita circa due anni fa e la parentesi con Edoardo Tavassi, Diana Del Bufalo si è mostrata sui social in compagnia di Michele Villetti, un batterista e percussionista di Viterbo, con il quale ha trascorso alcuni giorni di relax in Toscana tra la natura e romantiche passeggiate a cavallo.

A cura di Giulia Turco

Diana Del Bufalo sembra aver ritrovato l'amore. L'attrice, volto della fiction Che Dio ci aiuti, ha alle spalle la travagliata relazione con Paolo Ruffini, che in passato l'ha fatta soffrire, e la frequentazione, durata qualche tempo, con Edoardo Tavassi. Con la sua ultima fiamma sarebbero rimasti in buoni rapporti, visto che su Instagram sono apparsi insieme in diverse occasioni, ma il rapporto non sarebbe sfociato in amore. Nel cuore di Diana Del Bufalo oggi sembra esserci un nuovo compagno, un uomo misterioso che negli ultimi giorni è comparso in diversi video pubblicati su Instagram dall'attrice. Ecco di chi si tratta.

Chi è Michele Villetti, il nuovo presunto fidanzato di Diana Del Bufalo

L'attrice si è concessa qualche giorno di vacanza e relax tra le natura della Toscana. Al suo fianco c'era Michele Villetti, l'uomo che si intravede in alcune Instagram Stories di Diana, durante un bagno in piscina in uno scenario mozzafiato e durante una romantica passeggiata a cavallo. Dai social scopriamo che si tratta di un batterista, percussionista e compositore originario di Viterbo che avrebbe poco più di 30 anni, secondo quanto riporta il sito Very Inutil People.

(Michele Villetti, foto Instagram).

Diana Del Bufalo: "Soffrivo di dipendenza emotiva"

Recentemente l'attrice è tornata a parlare del periodo difficile della sua vita che l'ha portata a soffrire a causa di una dipendenza affettiva, che le sarebbe stata diagnosticata in seguito ad un percorso di psicoterapia. La sua relazione con Paolo Ruffini, che non ha esitato a definire malsana in diverse occasioni, è finita da circa due anni, ma le è servito tempo per riprendere possesso della sua serenità dopo diversi fallimenti in amore. "Esistevo solo in relazione al sentimento che provavo per il mio partner e la giornata era scandita dal nostro rapporto. Bastava uno screzio per alterare il mio umore. A farne le spese ero io, perché non ero mai me stessa e padrona delle mie emozioni", ha spiegato in un'intervista a OK Salute. "Come tutte le dipendenze anche quella emotiva è capace di regalarti grandi momenti di piacere, ma quando viene meno provoca crisi d’astinenza".