Diego Conte e Annalisa Micchetti sono diventati genitori per la seconda volta. È l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad annunciare via Instagram l’arrivo di Vittoria, la secondogenita nata tre anni dopo l’arrivo della piccola Ginevra. “19 Giugno 2021 ore 11:30. Benvenuta polpettina. 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra”, ha scritto Annalisa nella didascalia del post Instagram con il quale ha annunciato la nascita della sua bambina.

Diego Conte e Annalisa Micchetti già genitori di Ginevra

Si tratta della seconda figlia per la coppia. Nel 2018, l’ex tronista e la corteggiatrice scelta nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi accolsero la piccola Ginevra, la loro primogenita. A tre anni di distanza da quel momento la famiglia si allarga e fa spazio a Vittoria. Diego e Annalisa si sono allontanati da tempo dal piccolo schermo. Dopo una breve parentesi televisiva, coincisa con il periodo immediatamente successivo alla loro conoscenza, hanno scelto di vivere la loro vita lontano dai riflettori. Annalisa è la sorella di Valentina Micchetti, famosa stilista, esperta di pubbliche relazioni, allieva di Roberto Cavalli e amica di alcune tra le top model più famose al mondo. Tra le sue amicizie si annoverano personaggi del calibro di Bar Rafaeli, Elisabetta Canalis (è legatissima a entrambe), Bianca Balti, Federica Fontana, Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart, Afef Jnifen e numerose altre.

La profonda crisi dopo Uomini e Donne

Annalisa e Diego hanno vissuto una profonda crisi dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Stavano insieme da qualche anno quando l’ex tronista decise di partecipare al reality show La Talpa. Terminatele riprese, Diego fu filmato, a sua insaputa, durante un incontro bollente con la pornostar Brigitta Bulgari. Il video di quell’incontro fece il giro della rete e il tradimento spinse Annalisa a lasciarlo e a chiudersi nel silenzio. Solo lontani dalle telecamere e dal clamore mediatico, i due sono riusciti a ritrovarsi.