Guai in paradiso per Diletta Leotta e Daniele Scardina? Lui nega ma le vacanze estive che i due stanno trascorrendo separati, le prime da quando è iniziata la loro storia d’amore, lasciano sorgere qualche dubbio in merito al futuro della loro relazione. Mentre in rete continuano a diffondersi i rumors a proposito di un allontanamento tra i due, Diletta ha deciso di volare in Sicilia dai suoi familiari e su Instagram ha condiviso le foto di un pomeriggio tra donne in piscina tra karaoke e drink. Daniele Scardina, invece, è volato da solo a Formentera. Con lui ci sono i suoi amici ma non la bellissima compagna. Che cosa sta accadendo tra i due?

𝓡𝓮𝓵𝓪𝔁 😎 A post shared by Scardina Daniele Toretto (@danieletoretto) on Jul 20, 2020 at 4:41am PDT

I rumors sulla rottura, King Toretto commenta: “Bla bla bla”

Eppure era stato proprio Daniele a smentire le voci circa la crisi con Diletta. Quando il settimanale Nuovo ha avanzato l’ipotesi di problemi di coppia tra i due, Scardina ha postato una Instagram Story dal contenuto inequivocabile. “Bla bla bla” era stato il suo commento, a sottolineare l’infondatezza di certe voci. Ma il fatto che i due abbiano deciso di trascorrere le vacanze separati e che il pugile non abbia accompagnato Diletta in Sicilia dalla sua famiglia potrebbe non deporre a favore della loro storia.

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno insieme da un anno

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno insieme da poco più di un anno. Hanno ufficializzato la loro storia lentamente. Dopo i primi rumors avevano deciso di schermarsi e non uscire allo scoperto, per poi confermare la loro love story quando era ormai diventato impossibile nasconderla. Proprio accanto a Diletta, Daniele ha festeggiato i 28 anni compiuti ad aprile. I due hanno trascorso insieme la quarantena a Milano, nell’appartamento della conduttrice. Poi qualcosa potrebbe non avere funzionato ma per il momento non ci sono conferme.