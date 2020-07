Il nuovo gossip dell'estate è la presunta rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, il pugile conosciuto anche come "King Toretto". Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Nuovo sull'ultimo numero, ma un post pubblicato dallo stesso Scardina sembra smentire tutto. Benché non siano arrivate dichiarazioni ufficiali e chiare né da parte della conduttrice né dallo sportivo, la Instagram Story in questione parla chiaro: "Bla bla bla", è il commento di Scardina al chiacchiericcio.

La coppia insieme da un anno

L'eloquente frecciatina del pugile è riferito al gossip sulla sua storia con la Leotta? I due si sono legati al 2019, poco tempo la rottura tra la presentatrice sportiva e lo storico compagno Matteo Mammì. Era proprio il luglio 2019, quando venivano diffuse le prime immagini della Leotta insieme a Toretto, fotografati insieme in barca al largo di Ibiza. Per quanto costantemente "inseguita" dai paparazzi, la coppia ha mantenuto un basso profilo e da sempre la Leotta parla poco di gossip e della sua vita privata.

Chi è Daniele Scardina

Nato a Rozzano il 2 aprile 1992, Daniele Scardina ha ereditato la passione per il pugilato dallo zio e ha avviato la sua carriera a 20 anni. Nel 2013 ha vinto il Guanto d'oro e ha partecipato alle World Series of Boxing e alla Talent League. Dal 2015 si è trasferito negli Stati Uniti insieme al fratello Giovanni e ha iniziato ad allenarsi da professionista nella 5th Streeth Gym a Miami con Dino Spencer. Nel marzo 2019 ha conquistato il titolo internazionale della categoria Pesi supermedi della International Boxing Federation. Tra i suoi miti c'è Mike Tyson, il cui volto è immortalato in uno dei numerosissimi tatuaggi che coprono il suo corpo. Ha conosciuto la Leotta grazie all'interessamento del comune amico Guè Pequeno.