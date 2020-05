Diletta Leotta continua a fare colpo, anche in quarantena. La conduttrice televisiva ha pubblicato su Instagram la foto del curioso regalo ricevuto nelle scorse ore: la bellezza di mille rose rosse, un bouquet gigantesco con cui ha letteralmente tappezzato il pavimento della sede di Radio 105. Chi è il fautore del generosissimo dono?

Con le rose un biglietto bianco

Come ha spiegato la stessa Leotta nelle sue Stories, pare che il mittente delle rose sia un ammiratore rimasto segreto. Il biglietto consegnato insieme ai fiori si è infatti rivelato bianco, senza alcun nome. Viene da chiedersi se sia un corteggiatore che preferisce restare anonimo o se si tratti di un semplice scherzo analogo a quello di un anno fa: anche all'epoca Diletta ricevette vari mazzi di rose da uno sconosciuto che si era firmato M.B.: il gesto fece concentrare i sospetti su Mario Balotelli e su Marco Borriello , ma il tutto si rivelò poi una burla del collega Max Brigante.

Diletta Leotta fidanzata con il pugile Daniele Scardina

In quel caso la Leotta era tornata da poco single, situazione ben diversa da quella attuale che la vede fidanzata con il pugile Daniele Scardina in arte King Toretto. I due hanno trascorso insieme la quarantena, nella casa milanese di lei, lasciando intendere che il loro legame è sempre più solido. Per mesi, a dispetto delle frequenti paparazzate, hanno cercato di mantenere il più stretto riserbo possibile sulla loro relazione, senza sbilanciarsi troppo con foto social o dichiarazioni, ma a questo punto la liason è più che ufficiale: al fianco del boxeur di Rozzano, Diletta ha ritrovato l'amore dopo la fine della lunga relazione con il manager Matteo Mammì. Chissà che non sia stato proprio Scardina a farle recapitare il migliaio di rose rosse in radio, scegliendo di restare anonimo. Un gesto eclatante quanto romantico.