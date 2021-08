Donne lampadario al compleanno di Diletta Leotta, l’organizzatore: “Erano dee della luce” Parla Luca Melilli, organizzatore di eventi conosciuto in tutto il mondo e caro all’ex presidente Donald Trump, che ha curato la festa a tema White&shining di Diletta Leotta. Per i suoi 30 anni ha pensato di “catapultare gli ospiti in una dimensione vagamente onirica e con effetti decisamente sparkling”. Le donne lampadario altro non erano che “eleganti donne abat jour, dee della luce, eteree come sculture viventi che hanno accompagnato, con una coreografia a bordo piscina, il taglio della torta di Diletta”.

A cura di Redazione Spettacolo

Parla Luca Melilli, organizzatore di eventi conosciuto in tutto il mondo e caro all'ex presidente Donald Trump, che ha curato la festa a tema White&shining di Diletta Leotta. Per i 30 anni della giornalista di DAZN ha rivelato all'ANSA di aver pensato a qualcosa che stupisse, così com'è accaduto. L'idea iniziale era quella di "catapultare gli ospiti in una dimensione vagamente onirica e con effetti decisamente sparkling". Le donne lampadario altro non erano che "eleganti donne abat jour, dee della luce, eteree come sculture viventi che hanno accompagnato, con una coreografia a bordo piscina, il taglio della torta di Diletta".

Atmosfera felliniana, le ballerine di un quadro di Degas

La spiegazione di Melilli non lascia spazio a dubbi sull'intenzionalità della scelta delle modelle abat jour, che inizialmente erano vestite da fiori e collocate all'ingresso per accogliere gli invitati, poi trasformate in lampade viventi destinate ad illuminare il percorso fino alla piscina, dove avrebbe avuto luogo il taglio della torta e la fine della festa:

A inizio festa, quattro eleganti figure femminili dalle parvenze floreali hanno accolto gli ospiti al loro arrivo, danzando sinuosamente sotto il porticato illuminato per l'occasione da una cascata di luci. Delicate nei loro movimenti, fragili come le ballerine di un quadro di Degas, hanno creato un'atmosfera surreale e conferito alla serata uno straordinario tocco di eleganza. Da splendidi fiori si sono poi trasformate in dee della luce, giocando e muovendosi con sfere di luce tra gli ospiti, fino a trasformarsi in eleganti donne abat jour, eteree come sculture viventi che hanno accompagnato, con una coreografia a bordo piscina, il taglio della torta di Diletta. La loro esibizione è stata inserita all'interno di un disegno coreografico che ha animato tutti gli spazi della villa, dove erano presenti tra l'altro trapezisti, acrobati e ballerine, per una serata dall'atmosfera vagamente felliniana. L'effetto sparkling della serata è stato raggiunto con due spettacoli ‘dinamici': un tango sulle note di Lady Gaga e un balletto ispirato agli anni '70.

Ballerini alla torta e palloncini al led in cielo

I dettagli finiscono sugli ambienti e sulla scelta di colori, profumi e sapori. Luca Melilli è certo che per Diletta Leotta, così lontana dal cliché della donna di spettacolo bella e impossibile nonché legata fortemente alla sua terra di origine, ci volesse qualcosa di più naturale possibile, quindi:

Abbiamo utilizzato composizioni floreali con limoni gialli, per un touch di colore che richiamasse i suoi capelli biondi e il caldo sole siciliano, e fiori bianchi di zagara, che profumano, appunto, di Sicilia. Sorpresa della serata: al taglio della torta, sei ballerini travestiti da camerieri hanno iniziato a ballare sulle note di un mash-up creato appositamente per lei, invitando Diletta a spegnere la sua 30esima candelina su un'elegante torta white&gold. Le luci si sono spente, la festeggiata ha espresso un desiderio e insieme a tutti gli ospiti ha lanciato in cielo dei palloncini a led, rigorosamente bianchi, come il migliore degli auspici. Il white&shining ha ceduto il passo, così, al luccichio delle stelle.

Chi è Luca Melilli

Luca Melilli è un wedding designer e specialista di scenografie per eventi siciliano di 39 anni, che ha allestito le cene di gala di Donald e Melania Trump in occasione del G7 di Taormina. La rinomata rivista di spose e matrimoni ‘Brides Magazine' lo ha inserito tra i 50 migliori wedding planner del mondo. Sua la cura del maxi evento organizzato dal fondatore di Microsoft Bill Gates nella Valle dei Templi ad Agrigento e le cene di gala del Taormina Film Festival per le star internazionali del cinema.