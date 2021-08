Polemiche per le donne lampadario al compleanno di Diletta Leotta: “Riprovevole” Dalle stories e i post relativi alla festa di compleanno per i 30 anni di Diletta Leotta, il dettaglio delle “ragazze lampadario”, animatrici immortalate a bordo piscina con un lampadario in testa, è diventato immediatamente oggetto di dibattito e polemica, con forti critiche indirizzate alla festeggiata.

A cura di Andrea Parrella

Diletta Leotta sta festeggiando in queste ore i suoi 30 anni, ma il suo compleanno rischia di essere ricordato non per il suo abito scintillante, o per l'assenza di Can Yaman alla festa, bensì per una polemica che si sta scatenando in queste ore per alcune istantanee giunte direttamente dal party esclusivo organizzato dalla conduttrice.

I 30 anni di Diletta Leotta

Si tratta di un dettaglio in particolare, catturato nell'ambito di alcune stories e fotografie pubblicate su Instagram da alcuni presenti, in cui sono immortalate alcune animatrici della serata che indossano un paralume sulla testa. In molti le hanno per questo ribattezzate le donne lampadario, cosa che è stata interpretata come degradante in molti dei commenti social alle immagini di ieri sera. "Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti".

Le "donne lampadario" alla festa di compleanno

Altri commenti, non meno critici, si riallacciano ad alcuni discorsi pronunciati da Leotta negli ultimi anni, ad esempio quello sul palco di Sanremo, che secondo chi commenta sarebbero contraddittori rispetto a questo dettaglio scelto per la propria festa: "Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza "capita", ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario". C'è anche chi aggiunge: "Ciao, che lavoro fai? La donna-lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo".

Ragionevoli o meno che siano le polemiche, colpisce come in pochi minuti Diletta Leotta sia finita in cima alla lista degli hashtag più commentati di giornata proprio per questo dettaglio. La conduttrice sportiva, tra i personaggi più chiacchierati (ma anche controversi) degli ultimi anni, continua a suscitare dibattito in relazione ad alcune delle sue scelte, che non riguardano unicamente il campo professionale, ma sfociano il più delle volte nella vita privata.