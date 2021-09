Dopo la rottura con Ivana Mrazova, Luca Onestini volta pagina: bacia una coinquilina di Secret Story Dopo poco più di un mese dalla fine della storia con Ivana Mrazova, Luca Onestini sembra aver voltato pagina. Nella casa di Secret Story, il reality spagnolo a cui sta partecipando, è stato sorpreso a baciare una compagna di avventura, la spagnola Cristina Porta. E tra i due sembra esserci decisamente un ottimo feeling.

A cura di Elisabetta Murina

Sono passati solo pochi mesi dalla rottura con Ivana Mrazova, ma Luca Onestini sembra aver già voltato pagina. E, anche questa volta, pare averlo fatto sotto gli occhi attenti dei telespettatori. L'ex gieffino, infatti, è stato sorpreso a baciare Cristina Porta, una sua compagna di avventura a Secret Story, il reality versione "investigativa" del Grande Fratello a cui sta partecipando in Spagna.

Luca Onestini bacia una coinquilina a Secret Story

Nel reality spagnolo, Luca Onestini sembra essersi avvicinato a un'inquilina, Cristina Porta. I due hanno instaurato fin da subito un ottimo feeling e, come spiega il sito spagnolo Lecturas, si sono più volte lasciati andare a confidenze in piena notte. Nel corso delle settimane, il loro legame si è rafforzato tanto da sfociare in un bacio, che i fan della possibile coppia e gli occhi di Secret Story non si sono di certo lasciati sfuggire. Che sia l'inizio di una nuova storia per Onestini?

La fine della storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Poco più di un mese fa, Luca Onestini chiudeva definitivamente la storia con Ivana Marzova, durata tre anni e mezzo. L'ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca si erano conosciuti sotti i riflettori del GF Vip 2. Timidi e discreti nella casa, appena usciti si sono fidanzati ufficialmente e hanno vissuto totalmente il loro amore. Tuttavia, lo scorso agosto hanno annunciato sui social la rottura definitiva, arrivata dopo aver più e più volte tentato di superare i momenti di crisi: "Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati, ma siamo arrivati a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi", ha spiegato l'ex gieffino. Nella casa di Secret Story, dove ogni concorrente cela un segreto, Onestini ha baciato una coinquilina. E, forse, potrebbe essere pronto a voltare pagina.